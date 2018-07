Kétszázezren a Művészetek Völgyében – Rajonganak a kulturális olvasztótégelyért

Az az összművészeti kulturális olvasztótégely, amit törekszünk megteremteni, tetszik az embereknek – mondta el Oszkó-Jakab Natália, a vasárnap lezárult Művészetek Völgye főszervezője. A tíznapos programra több mint kétszázezren voltak kíváncsiak idén.

Huszonnyolc programhelyszín

Idén huszonnyolcadik alkalommal rendezték meg a Művészetek Völgyét, ezért huszonnyolc programhelyszín, emellett számos kiállítási helyszín, közel kétszáz árus, kilencven kitelepülő vendéglátó stand várta a látogatókat. – Megerősítettük a komolyzenei programokat, a Cirque du Tókert helyszín eseményeit a Recirquel Újcirkusz Társulat Párizs éjjel című előadása nyitotta meg, de az ugyancsak itt fellépő Frenák Pál Társulat sem járt nálunk korábban. A Panoráma színpadra olyan külföldi sztárok érkeztek és adtak libabőrös koncertet, mint a De-phazz, Asian Dub Foundation, Triggerfinger, Rebecca Ferguson. Azt hiszem, a völgy – ha lehet ilyet mondani –, még jobban sikerült mint tavaly – mondta el Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A völgy megközelítőleg tíz százalékos látogatószámnövekedést produkált a tavalyihoz képest. Akkor hatvanezren váltottak jegyet a programokra idén ez a szám túllépte a hetvenezret. – A településekre, főleg a Malomszigetre ingyen betérő látogatók a miliő, az atmoszféra miatt érkeznek, velük együtt idén is több mimt kétszázezren voltuk, hatalmas ilyenkor az átmenő forgalom.

Nem céljuk a nemzetközivé válás

Egyre több külföldi szóval is találkozhatott, aki a völgyben járt az elmúlt napokban. Oszkó-Jakab Natália elmondta, nem céljuk a nemzetközivé válás, ám nyilván öröm az, ha népszerűsíthetik a magyar kultúrát. – Szeretjük, hogy ez egy elsősorban magyaroknak szóló, magyar közeg, így nincsenek például külföldi értékesítési kampányaink, de nyilván örülünk annak, ha a magyar népzenét, néphagyományokat a külföldi látogatók felé is be tudjuk mutatni. A programok sikeressége mellett amit még nagyon szeretek a völgyben, az a látogatók minősége. Nagyon jó fej, értelmes, nyugodt emberek érkeznek ide, akik annak ellenére, hogy ebben a tíz napban meglehetősen zsúfoltan élünk itt egymás mellett, feszültség nélkül, rendkívül kulturáltan, egymásra, a gyerekekre, kutyákra vigyázva képesek együtt szórakozni. Szeretem azt is, hogy a közönségünk nem egy arctalan tömeg, a látogatók és a szervező brigád között nincs távolság – nyilatkozta az ügyvezető.

A gyakran visszatérő kérdésre, a völgy nem nőtte-e ki magát az évek folyamán, a főszervező elmondta, százötven önkéntes mellett nyolcvan biztonságiőr és százhúsz stábcsapattag hozta létre és működtette tíz napon át a Művészetek Völgyét, úgy látja, abszolút gördülékeny módon. – Idén közel ezerkétszáz fő vállalkozott véradásra, pénteken és szombaton a további véradópontok mellett az Országos Vérellátó Szolgálat is kitelepült a völgybe – mondta el a főszervező, hozzátéve, a fesztivál a tél folyamán elismerést is kapott az Országos Vérellátó Szolgálattól az évről évre produkált rendkívüli véradószámokért, mellyel számos életet mentettek, mentenek meg a völgybarátok.

Ezentúl a fesztivál mobilos alkalmazása is népszerűségnek örvendett a látogatók körében, ezen keresztül már nemcsak a falvak között közlekedő fesztiválbuszok menetrendjét érték el a vendégek, de a Csigabuszok aktuális tartózkodási helyét is élőben tudták követni a térképen, mely sok esetben megkönnyítette a helyszínek közti közlekedést, átjárhatóságot. A völgyet sem kímélte az esős időjárás vasárnap, illetve hétfőn, ám alig három–négy előadás maradt el az ezerötszázból, ami szintén örömteli.

Jövő évre céljuk kissé Vigántpetend felé terjeszkedni, széthúzni a fesztivált

– A Színház–Színpad egészét egész évben vártam, rendkívül erős programot hoztunk, Pokorny Lia A dolgok, amikért érdemes élni című darabja is azon élmények közé tartozott, melyekért érdemes ide eljönni. Imádom a Harcsa Veronika udvart, a Momentán Társulathoz olyankor tértem be, ha nagyon jót szerettem volna nevetni, nyilván a Panoráma színpadon is rengeteg időt töltöttem, hogy lássam, a nagy koncertek gördülékenyen zajlanak, de rendkívül tetszettek a taliándörögdi helyszínek is. Úgy vélem, Taliándörögd iszonyatosan felpörgött, látványos volt az előző évekhez képest, hogy mennyivel többen fedezték fel maguknak idén – nyilatkozta a főszervező, elárulva, jövő évre céljuk kissé Vigántpetend felé terjeszkedni, széthúzni a fesztivált. Oszkó-Jakab Natália elmondta, jövőre, huszonkilencedik alkalommal is szeretettel várják a Művészetek Völgye látogatóit, s bár épp csak lezárul a fesztivál, hétfőtől megindul a tíznapos bérletek értékesítése.