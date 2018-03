Kettős kiállítás nyílt Veszprémben a lengyel, magyar és zsidó hősökről

A Magyar–Lengyel Barátság Hete és a II. világháborúban zsidókat mentő lengyelek nemzeti emléknapja alkalmából, illetve az 1943. évi varsói gettófelkelés 75. évfordulóján a budapesti Lengyel Intézet és a veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény közösen mutatta be a Sławik és Antall – A lengyel, a magyar és a zsidó nemzet hősei, valamint a Żegota: zsidókat segítő tanács című kiállítást vasárnap este a veszprémi Szent Imre piarista- és helyőrségi templomban.

A két kiállítás megnyitója kapcsán Udvarhelyi Erzsébet, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény igazgatója a lengyel–magyar barátság napjának történetéről mesélt, mely egészen 2006-ig nyúlik vissza, amikor Lech Kaczynski lengyel és Sólyom László magyar köztársasági elnök aláírta a Győri Nyilatkozatot, amelyben március 23-át a lengyel–magyar barátság napjának nyilvánították. – 2018 a lengyel Szejm határozata szerint a lengyel függetlenség visszaszerzésének századik évfordulójának emlékéve, mondta el Udvarhelyi Erzsébet, kiemelve, hogy a két tárlat a Veszprémben hétfőtől induló Magyar–Lengyel Barátság Hete kezdőprogramjaként nyílt meg a Szent Imre-templomban vasárnap.

Az egyik kiállítás Henryk Sławik és Antall József közös, áldozatos, embermentő tevékenységébe nyújt betekintést, ők 1939 és 1944 között körülbelül harmincezer lengyel menekült befogadásáról intézkedtek, s ezen belül ötezer zsidó életét mentették meg. A másik tárlat a Żegota fedőnevű titkos szervezetet mutatja be, mely a II. világháború alatt a német megszállóknak kiszolgáltatott zsidók mentésére alakult meg.

Beszédében Joanna Urbańska, a budapesti Lengyel Intézet igazgatója rámutatott: a két tárlat a lengyel–magyar barátság egyik leghősiesebb dimenzióját mutatja be. – Nincs nagyobb szeretete senkinek annál, mint aki életét adja barátaiért. Ezzel a bibliai üzenettel tulajdonképpen be is fejezhetném mondanivalómat, de a helyzet jóval bonyolultabb, hiszen az emberek, akikről ma megemlékezünk, nemcsak a saját életüket kockáztatták, hanem azokét is, akiket legjobban szerettek: gyermekeikét, szüleikét, testvéreikét. Heroizmusuk olyan elképzelhetetlen méreteket öltött, hogy csak fejet hajthatunk előtte, elmélkedve az önfeláldozás misztériumán.

Márfi Gyula érsek köszöntőjében kifejtette, ilyen sajnálatos és zord elméletek, mint amilyen volt a fajelmélet, manapság is vannak, ám míg a náci holokausztról szabad beszélni – s ez rendben is van –, addig a kommunista holokausztról éppen, hogy csak megengedik, fogalmazott az érsek. – És van egy harmadik holokauszt is, az iszlám holokauszt, melyről pedig most szigorúan tilos Európában beszélni. A nácizmus a fajelméleten alapult, a kommunizmus az osztályelméleten, az iszlám pedig a valláselméleten – hangsúlyozta az érsek hozzátéve, ez az elmélet ugyanolyan embertelenül szedi napjainkban keresztény áldozatit, mint a történelem korábbi ideológiái.

Egy megrendítő eseménynek állítanak emléket

– Bajban ismerszik meg az igaz barát, így tartja a mondás. Évszázadokon keresztül, számos alkalommal adtunk egymásnak bizonyságot arról, hogy a magyar és a lengyel nép egyénileg és testületileg, magánemberként és hivatalos politika szintjén is karakán módon kiáll egymásért, bajban és szükségben kölcsönösen számíthattak egymásra – mondta el beszédében Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere, aki rámutatott, a néhány napja ünnepelt évforduló, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kitörésének emléknapja kapcsán ugyancsak büszkén mondhatjuk el, hogy az események során végig kitartottak a magyar hősök mellett lengyel barátaik, bajtársaik. – A kiállításokról elmondhatjuk, hogy egy megrendítő eseménynek állítanak emléket. A történet puszta felidézésén túl pedig bátor, erős szívű, remek jellemű embereknek – fogalmazott az alpolgármester.

A kiállításmegnyitó után a látogatók Az élet peremén (2014) című lengyel dokumentumfilmet tekinthették meg, a filmvetítést beszélgetés követte Grzegorz Łubczyk filmrendezővel, a Lengyel Köztársaság volt budapesti nagykövetével.

A Żegota: zsidókat segítő tanács című kiállítást a Nemzeti Emlékezet Intézete – a Lengyel Nemzet Elleni Bűncselekményeket Feltáró Bizottság és a budapesti Lengyel Intézet, a Sławik és Antall – A lengyel, a magyar és a zsidó nemzet hősei című kiállítást Grzegorz Łubczyk író, publicista, dokumentumfilm-készítő, a Lengyel Köztársaság volt budapesti nagykövete és a budapesti Lengyel Intézet rendezte, a Lengyel Köztársaság Külügyminisztériuma megbízásából.

A kiállítások április 4-ig, hétfő kivételével minden nap 10–17 óráig látogathatók.