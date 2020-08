Kevesebb kiállítással készülnek a múzeumok

A pandémia megyénk több kulturális intézményében, így a múzeumokban is jelentősen felforgatta az idei esztendőt. Veszprém és Zirc egy-egy helyi jelképének a képviselőjét kérdeztük: hogyan alakult az életük, mit várnak a következő időben?

– Még nem nyitottuk ki a főépületünket az Erzsébet sétányon, illetve a Bakonyi Házat. Erre szeptember 8-án kerül majd sor – nyilatkozta a Naplónak Hajdu Franciska, a Laczkó Dezső Múzeum kulturális menedzsere. – Azért nem nyitottunk, mert azokat a kiállításokat, amelyek futottak, le kellett mondanunk, és csak a jövő hónapban tudjuk megnyitni az újakat.

A „központtól” egy kicsit feljebb, a Hősök Kapuja Látogatóközpontnál a Tűztorony és Várbörtön viszont június eleje óta nyitva van.

Elhangzott, hogy sok nagy rendezvény esett a pandémia idejére, elég csak a március 15-ei családi napra, a Múzeu­mok éjszakájára vagy éppen a honvédelmi napra gondolni, melyek mindig tömegeket vonzanak, ám ezeket most le kellett mondania a múzeumnak. Ugyanakkor nagyon sok olyan kiállítása lett volna az intézménynek, amelyek máshonnan, akár a határon túlról érkeztek volna. Kiderült, ezeket át kellett időzíteniük a 2020/2021-es múzeumi szezonra.

– Számos kiállítás viszont elígérkezett a jövő esztendőben máshová, ezért teljes újratervezésre van szükség – fogalmazott a múzeumi szakember. – Olyan kiállításokkal nyitunk, amelyek a saját gyűjteményünkre alapozva lesznek megálmodva.

Így aztán a Hősök Kapujában nyit újra a Laczkó Dezső Múzeum néhány nap múlva egy üvegművészeti kiállítással, hiszen komoly gyűjteményük van. Szeptember 6-án pedig A Tánc Fesztiváljával egy időben nyílik Gáspár Gábor fotóriporter kiállítása, amely a korábbi táncfesztiválokról készült fotósorozatából áll majd össze.

A múzeum ugyanakkor ígéretet kapott arra, hogy a Cholnoky-emlékévre tervezett kiállítást 2021-ben a város újra megrendeli. Biztosnak látszik jövőre az a Sepsiszentgyörgyről érkező tárlat, amelynek a régészet a témája.

Ruttkay-Miklián Eszter, a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatója érdeklődésünkre azzal kezdte, hogy teljesen leálltak a karantén alatt. Előtte viszont tanfolyamaik indultak a kézművesházban, melyeket, amint lehetőségük adódott, befejeztek. (Mint ismeretes, hónapokkal ezelőtt elkezdődött a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház felújítása, mely a Komplex turisztikai fejlesztés Zircen elnevezésű projekt fő elemét képezi. Zirc önkormányzata összesen 418 millió forint támogatást nyert el turisztikai fejlesztésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, számoltunk be minderről március közepén.)

– Nekünk nem okozott gondot a karantén, mert a múzeum felújítása miatt nem nagyon lehetett volna minket látogatni – fogalmazott Ruttkay-Mik­lián Eszter. – A karantén alatt az alkotóházat működtetni akartuk, de kivitelezhetetlen volt. Most viszont már előre egyeztetett időpontban fogadunk bárkit, napközben is.

A múzeumban természetesen sok a háttérmunka, a könyvtárleltártól a tárlók tisztításáig. Sok olyan feladatot meg tudtak oldani Zircen, amire idejük egyébként nem lenne. A munkarendjük folyamatos; voltak, akik távmunkában dolgoztak.

– A múzeum felújítása jól halad. Ebben egyrészt benne van a ház műszaki megújulása, másrészt a belsőépítészeti munkákra jelenleg is zajlik a közbeszerzés – jelentette ki az igazgató, aki megemlítette azt is, hogy az elmúlt években is folyamatos volt az alkotóház megújulása.

Ruttkay-Miklián Eszter szót ejtett arról is, hogy igyekeznek pályázatokból is fejleszteni, ráadásul kutatásaik is vannak.

– Rosszabb körülmények között is csináltunk időszakos kiállításokat és hoztunk is tárlatokat – jelentette ki az intézményvezető. – Abban biztos vagyok, hogy ha a pandémia második hulláma nem lehetetlenít el minket, és tavasszal meg tudunk nyitni, akkor onnantól kezdve megtöltjük majd az időszakos kiállítótermet. Erre van nekünk is anyagunk, vannak témáink, és a városban is vannak lehetőségek. De ott vannak a vándorkiállítások is, amelyek költséghatékonyak.

A terv az, hogy sokféle legyen, több témában az, amit bemutatunk.