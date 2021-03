Khell Zoltán művei túlmutatnak a dekorációs jellegen

A művészetre fogékonyabb, ügyeiket intéző emberek már felfigyelhettek néhány helyen Khell Zoltán képzőművész konstruktivista képeire, melyek a mostani járványhelyzetben is értéket csempészhetnek a mindennapokba.

Khell Zoltán absztrakt, konstruktivista, geometrikus stílusú, mértani pontosságú festményei a bezárt kiállítóterek ellenére is megtekinthetők. A modern alkotó több képe most is látogatható intézmények, hivatalok falát díszíti Pápán, s noha az emberek nem célirányosan nézik megaműveket, azok így is felvidíthatják a lelket, továbbgondolásra késztethetik a nézőt.

– Nem új keletű ötlet ez, a Velencei Biennálén ismereteim szerint volt egy próbálkozás arra, hogy az anyagot kihelyezik kávézókba, kocsmákba, hogy így az alkotásokat többen láthassák, mint egy kiállítóteremben. Pápa amúgy sem bővelkedik ilyen terekben, és a jelen járványhelyzetben ez nem is aktuális. Régebben nagyüzemi étkezdékben valósult meg több, általam létrehozott diákgaléria. Az indíttatást ezúttal a Balatonalmádi VasútARTjáró kiállítás adta, melynek a kezdetek óta résztvevője vagyok. Létrehozója és rendezője Fábián László és Jáger István grafikusművész, őket az 1970-es évek óta ismerem, tagjai vagyunk az Ajkai Grafikai Műhelynek. Az Almádiban kiállított műveket fotó vagy diakép alapján egy balatonfűzfői nyomda készíti nagyon jó minőségben, az átjáróban a falra kerülést a városgondnokság munkatársai biztosítják – mondta el az alkotó a művészet hétköznapi alkalmazhatósága kapcsán.

Khell Zoltán az alkalmazott technikát a festményei esetében kettő az egybennek, a grafikák esetén pedig három az egybennek nevezi, ugyanis a megmunkált rézlemez, a nyomat és a fénykép fázisai egy táblán láthatók. Emellett alumínium-, krómacél és üvegplasztikákat is készít.

– Az általam kiállított munkák ajándékként kerültek a falakra egy kötődés vagy tevékenység elismeréseként. Ezeknek köszönhetően az ügyeiket intéző emberek nem ingerszegény környezetbe csöppennek, a dekorációs jellegen túlmutatóan kirakott munkáimmal is találkozhatnak. Lényeges szempont ugyanis, hogy az alkotás valamilyen módon (ábrázolásban, színben, címben) kapcsolódjon az ott folyó ügymenethez. Az egyik patikában a Felhős, rácsos című, rézkarcalapú, foltmaratásos módszerrel készült képem a koronavírus-járványhoz kötődik, egyrészt utal a bezártságra és a gyógyszerek adagolására, másrészt a digitális felhőben tárolt elektronikus vényekre, receptekre. Az egyik bankintézet pápai fiókjában a Bimetál fonódás című kép arany és ezüst színével a pénzre utal. Egy temetkezési vállalat helyi irodájában a Hajlított tér című mellett a Labirintus elnevezésű hologramos kollázs kapott helyet, utóbbi berlini kiállításon is szerepelt már. Az Öko bújócska címet viselő képem a balatonalmádi és a pápai városgondnokság irodáját is díszíti. További alkotásaim láthatók még a pápai vasútgalériában, valamint a pápai zeneiskolában – sorolta a Naplónak nyilatkozva Khell Zoltán.