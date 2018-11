Kiadták az 1674-es pozsonyi gályarabper veszprémi jegyzőkönyvét (is)

A Veszprém Megyei Levéltár a reformáció évéhez kapcsolódó forráskiadványokat mutatott be csütörtökön a pápai fiók- levéltárban.

Boross István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója elmondta, hogy a kötetek a Magyar Nemzeti Levéltár huszonegy kötetből álló forrásközlő sorozatának részei. A sorozat azonos alapelvek alapján készült, ugyanakkor a köteteket a helyi szerkesztők a forrásadottságoknak és a térség történetének megfelelően rugalmasan alakíthatták. Így összesen több mint ötezer oldalnyi eredeti levéltári forrás átirata olvasható – tudtuk meg a papa-ma.hu hírportálról.

A megjelenteket Köntös László, a Dunántúli Református Egyházkerület főjegyzője köszöntötte. A Forrásaink a reformációról című kötetet Hudi József történész-levéltáros, az 1674-es gályarabper veszprémi jegyzőkönyvét Petrik Iván, a pápai levéltár osztályvezetője ismertette.

A Habsburg-abszolutizmus ellen fellépő különböző mozgalmakkal szemben az 1670-es években a királyi adminisztráció megtorlásokba kezdett. Ezen perek kicsúcsosodása volt a protestáns prédikátorok ellen indított gályarabper.

– Koncepciós pernek mondhatjuk, hiszen létezett egy politikai/egyház-politikai cél a Habsburg-adminisztráció részéről (a protestáns prédikátorokat el kell űzni az országból), amelynek elérését kívánták jogszerűvé tenni. Vallási indíttatású eljárás volt, amelyet azonban egyértelműen politikai összefüggésekbe helyeztek, hogy az alapvetően politikai természetű vádat (felségárulás) bizonyítani lehessen, és a legsúlyosabb ítéleteket meg lehessen hozni (halálbüntetés, majd gályarabság). A per Pozsonyban zajlott 1674 március–áprilisában, és a tárgyalásához szükség volt valamiféle bizonyító anyagra, ezért az országban több helyen vizsgálatot tartottak még a per előtt, részben pedig annak lefolyása alatt.

Egy ilyen vizsgálatot folytatott le Veszprém megyében is egy, a király által kirendelt ember és a veszprémi káptalan: Veszprémben, Tihanyban, illetve Vázsonyban 196 tanút hallgattak ki a királyi parancslevélben megfogalmazott kérdőpontok szerint. Ennek a teljes jegyzőkönyvét tartalmazza a kötet, ami nemcsak protestáns egyháztörténeti vonatkozásaiban érdekes, hanem általánosságban a Habsburg-adminisztráció politikájával kapcsolatos társadalmi reakciók vizsgálatára is alkalmas, és természetesen nagyon sok helytörténeti adatot tartalmaz, elsősorban Veszprémre vonatkozóan. Korábban csak a jegyzőkönyv kivonatát publikálták – számolt be Petrik Iván főlevéltáros.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS