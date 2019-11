Kiállítás nyílt a Pannon Unifest versenyzőinek alkotásaiból

Kedden nyílt meg a Pannon Unifest történetének legelső kiállítása, a fotó, festmény és rajz szekciók alkotásaiból.

A Kávé- és Teaház az Íródeákhoz adott teret a kiállításnak, ahol összesen tizenkét alkotás került fel a falakra. A fotó, festmény és rajz szekciókat Hajdu Franciska, a Gombrich Mester Művészeti Tanoda elindítója és a Laczkó Dezső Múzeum kulturális menedzsere, illetve Gáspár Gábor, Arany Elefántyuk-díjas, országosan elismert fotóművész zsűrizték.

A két zsűritag személyesen nem tudott jelen lenni a megnyitón, de Hajdu Franciska a távolból osztotta meg gondolatait, amelyeket Deli Kitti, a Pannon Unifest főszervezője tolmácsolt a résztvevőknek. Hajdu Franciska köszöntő gondolataiban elhangzott, a szekciókban olyan alkotásokkal találkozhattak a zsűri tagjai, amelyek megmutatják a fiatalok sokszínű látásmódját, érdeklődési körét és kíváncsiságát.

A kiállítás anyagában minden alkotótól megtalálhatóak képek, hiszen a zsűri szerint a sokféleségben is rejlik valamiféle egység, vagy éppen erős ellenpontok.

A kiállításon igényes, művészi munkák kaptak helyet. Véletlenül elkapott pillanatok vagy sok türelmet igénylő kompozíciók is megtalálhatók közöttük.

Deli Kitti a kiállításmegnyitón elmondta, a vasárnapi fotó, festmény és rajz szekciók során rengeteg színes egyéniséggel találkozott, és a workshopokra is nagy volt az érdeklődés. A főszervező kiemelte, külön öröm a számára, hogy az ötödik alkalommal megrendezett fesztiválon ez az első olyan alkalom, amikor kiállítást is tudtak szervezni. Fontos az is, hogy nem az egyetem falain belül állították ki ezeket az alkotásokat, hanem Veszprém egyik központi helyén, az Íródeákban. Deli Kitti szerint ezzel nyitottak a város felé is.

A kiállítás a kávé – és teaház nyitvatartási idejében december elejéig megtekinthető.