Kiállítás nyílt a vörösiszap-katasztrófáról a devecseri kastélykönyvtárban

A 2010. október 4-i vörösiszap-katasztrófa tizedik évfordulóján nyílt meg a kastélykönyvtárban Bánhelyi Józsefnek a katasztrófát követő pillanatokat idéző fotókiállítása.

Ferenczi Gábor polgármester köszöntőjében méltatta Bánhelyi Józsefet. – Munkásságát országszerte jól ismerik, képein minden kulturális eseményt megörökít a környéken. A fotóművész a megragadott pillanattal háttérüzenetet is átadhat, hiszen egy fotó mögött mindig valami olyan dolog van, amelynek a feldolgozásához segít hozzá bennünket a kép. Komoly és mély történetiséggel bírnak Bánhelyi József fényképei. Arról szólnak, hogy miként volt képes lerombolni az iszapáradat egy településrészt. Azonban az esemény tragédiáján kívül pozitív üzenetet is hordoznak a képek, amint a számomra legkedvesebb is azt bizonyítja, hogy az elpusztult természet is képes újraéledni – mondta a polgármester.

Szente-Takács Anna igazgató úgy fogalmazott, hogy időszámítási mérföldkő lett ez az időpont a helyiek számára. Olyan dátum, amelyet nem feledhetnek, de tovább kell lépniük, ezt sugallják a kiállítás fotói is.

Bánhelyi József a tárlatot bemutatva arról beszélt, hogy kétféle keretet használt a kiállításon. Fekete keretbe helyezte el azokat a képeket, amelyek a tragédiát ábrázolják, a világos színű keretben látható képek pedig a továbblépésről szólnak. – A koncepciót a kontraszt adja. A gyászt ábrázoló képek között ott van az, amelyet a katasztrófát követő év tavaszán fotóztam egy piciny növényről, amely kihajtott az iszapos talajban a Szent-kút környékén. Nekünk, akik itt maradtunk, a továbbéléssel kell foglalkoznunk, a Torna-pataknál talált ugráló béka látványa is ezt bizonyította. Most pedig már minden zöld Kolontártól Devecserig. Akik itt vagyunk, élünk, és tudjuk, hogy merre kell mennünk – mondta Bánhelyi József.