Interaktív kiállítás, emlékhely, élmények sora várja majd a látogatókat Sümegen

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében megújuló püspöki palota számtalan attrakcióval várja majd vendégeit.

Mindezekről részletesen is beszámolt a másfél milliárd forintos európai uniós pályázati támogatásból és több mint 319 milliós hazai forrásból készülő beruházás alapkőletétele során, Virág Zsolt művészettörténész a palotát érintő turisztikai és funkcióbővítő fejlesztéseket ismertette.

– A kastélyprogramban értékmegőrzés történik tartós megoldásokkal. Kiemelten fontos cél, hogy ne csak az épületek felújítása, hanem az újjászületése valósuljon meg, a szellemi rehabilitáció is megtörténjen. A komplex funkciót betöltő épület bevételi forrásokra támaszkodjon, korszerű, 21. századi, hosszú időn át fenntartható műemlék használat valósuljon meg. Ha megvizsgáljuk, hogy milyen forrásokra támaszkodhat egy műemlék fenntartása, láthatjuk, hogy a korábbi fő bevételi forrás, a jegybevétel mindössze negyven százalékát teszi ki az összköltségnek – hangsúlyozta a program művészettörténésze.

Elmondta még, fontos, hogy az eddig kiaknázatlan lehetőségek bekerüljenek a köztudatba, Sümeg erre különösen jó példa lehet, hiszen itt a vár már nagyon jól működik, a palota pedig fel tud zárkózni a legsikeresebb attrakciók sorába. Az infrastrukturális fejlesztés legfőbb elemei a kastély épület tekintetében a belső felújítás, hiszen az épület külső homlokzata már megújult a közelmúltban. Az első emeleti termek új funkcióval telnek meg, megújul a fogadótér, új, egyedi élmény szerű interaktív kiállítás fogadja majd a látogatókat Tágra nyílt szemek címmel. A Sümeg város tulajdonát képező Nyolcak gyűjtemény rendkívül fontos szegmese lesz a bemutatásnak, hiszen ezt a helyi értéket az itteni közösség megőrizte. Megújul az előkert, a belső udvarban épület vetítés készül, amellyel széthúzható a kastélyban a látogatási idő.

– Szeretnénk, ha a látogatók igényeihez igazodna a nyitva tartás, akár késő estig. Fontos, hogy egy rendezvényudvar is létrejöjjön, hiszen az épület fenntartási költségeinek negyven százalékát képezi a belépőjegyekből származó bevétel, a rendezvényekre szóló bevétel a harminc százalékát, a további költségeket az ajándékbolt, a kávézó, vagy étterem termelheti ki. A múzeumpedagógiai foglalkozások három korosztály számára készülnek majd, a kisgyerekek bogárhotellel ismerkedhetnek, süngarázs, legendárium szolgáltatás várja a látogatókat. Az örökség pont megújuló műemlékeink életét, történetét mutatja be. A 21. századi, korhű hátterű kiállítás felfedezésre ösztönöz majd mindenkit, a látogatók egy kutató szemével láthatják a palotát.

A palota egésze élményközpontú lesz, kézzel fogható, kipróbálható eszközöket is tartalmaz és meglepetéseket tartogat. Megjelenik a tárlaton a barokk kori humor, a Püspöki Palota látogatása családbarát program lesz, a kisebb és nagyobb gyerekek számára is vonzó programot kínál majd. A tárlat támaszkodik egyebek mellett az alagutak legendájára, a püspöki udvartartáshoz kötődik itt, Sümegen több érdekes történet. Valóságos időutazásra sarkall majd a kiállítás, többek között oktatási célokat is szolgál hatékony információ átadással.

A palota kiállítása alapvetően Padányi Bíró Márton püspök személyes sorsán keresztül mutatja be a palota építéstörténetét, a kor gondolkodásmódját, valamint az akkor élő emberek világképét. Kiderül, miként történhetett, hogy a plébánia templomban Maulbertsch és segédje Bergl napi 14 órát dolgozott három éven át a freskókon. Hogyan készült egy barokk kép, egyáltalán milyen volt egy palota üzemszerű működése, vagy éppen a korabeli Sümeg a ferences atyákkal? A nemzeti Kastély és Várprogram lehetőséget ad például a régi tárgyak visszavásárlására is. A leendő berendezési tárgyak gyűjtése elkezdődött, fontos, hogy ami még fellelhető, visszakerüljön a palotába. A Tágra nyílt szemmel kiállítás a 18. századi barokk kori Sümeget idézi meg, a főszereplők, a Néma prédikáció című freskó – amelyet a püspök festetett a templomban –, egy érdekes oknyomozásként lesz felépítve a kiállításon.

Lesznek megmozduló, grimaszoló festmények a falon, korabeli csillagászati eszközök kipróbálható másolataival találkozhatnak az érdeklődők. Elhelyezünk kukucskáló dobozokat, amelyek a barokk kor az egyik legkedveltebb vásári mutatványai voltak. Maulbertsch dolgozószobáját is megelevenítjük, modellezzük azt, hogy egy barokk freskó milyen technikai sorrendben készült. Mindez hozzájárul a Nemzeti Kastély és Várprogram legfontosabb céljához, hogy bemutassa múltunkat jelen időben – mondta Virág Zsolt művészettörténész.