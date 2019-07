Kiállítás Veszprémben: Varázslatos felvételeken a természet apró csodái

A Bakony Fotóklub közreműködésével már harmadik éve kerül az Agórába a Varázslatos Magyarország című kiállítás. A nívós fotópályázatra több mint 1240 regisztrált pályázó 25 303 természetfotót küldött be legutóbb, amelyekből szakavatott zsűri válogatta ki a legjobb ötvenet. Ezeket a nyár folyamán a veszprémi közönség is megismerheti.

A Varázslatos Magyarország fotókiállítás országunk természeti szépségeit, nemzeti park­jaink csodálatos adottságait mutatja be. A versenyt már kilencedik alkalommal hirdették meg a hazai természetfotósok részére, és a legjobb alkotásokat a Magyar Természettudományi Múzeumban állították ki, a legjobb fotókról pedig egy könyv is megjelent.

Gaál Zoltán fotóművész a kiállított képek kapcsán elmondta, hogy a Varázslatos Magyarország pályázat célja a nemzeti parkok népszerűsítése mellett az, hogy összefogja a magyar természetfotósokat, és fórumot teremtsen nekik arra, hogy megmutathassák a képeiket, sőt le is zsűriztethessék azokat. Szólt arról is, hogy a versenyre benevező fotósok az év kilenc hónapjában adhattak be hat képet különböző kategóriákban, mint például: állatok, madarak, Magyarország természeti szépségei, vagy például emberek a természetben. Kiemelte, hogy a magyar természetfotózás világszínvonalú.

Az Agórában július 4-én megnyílt Varázslatos Magyarország tárlat hűen tükrözi azt, hogy a hazai nemzeti parkok növény- és állatvilága bővelkedik páratlan ritkaságokban. Az élővilágunk rejtett kincseit bemutató természetfotók augusztus 22-éig láthatók a megyeszékhelyen.

A látványos tárlatot megnyitó Mátyus Károly, a Bakony Fotóklub elnöke beszámolt arról is, hogy az idei évben négy, országos szinten is figyelemre méltó rendezvényt tart a veszprémi klub. Az elsőre márciusban került sor, amikor a marosvásárhelyi fotóklub mutatkozott be az Agórában.

A sorban a második a mostani kiállítás, harmadikként pedig a fotográfia napjához kapcsolódó országos, központi rendezvényt is a megyeszékhelyen rendezik majd meg augusztus 24-én. Negyedik rendezvényük a Pannónia Szalon és Pannónia Diaszalon lesz október 19-én, amelyen a történelmi Magyarország területén működő fotóklubok mutatkoznak be Veszprémben.