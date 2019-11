Kiállítás Zirc várossá nyilvánítás harmincötödik évfordulóján

Kiállítás nyílt a művelődési ház tetőterében abból az alkalomból, hogy 35 évvel ezelőtt nyilvánították várossá Zircet.

A programra a Szabadságkoncert elnevezésű rendezvény keretében került sor, melyen a helyi és környékbeli művészeti csoportok mellett fellépett a Bikini együttes és Vastag Csaba énekes is. A kiállítás a Dudari Néptánccsoport műsorával nyílt meg, majd Wolfné Litter Beáta, a Művelődési Ház munkatársa, a tárlat rendezője köszöntötte az egybegyűlteket.

Az Évszázadok kincsei című kiállítás létrejöttéért köszönetét fejezte ki Müllerné Wenczel Ritának, akinek a tárgykultúrája a tárlatnak jelentős részét képezi. Továbbá Andrási Jánosné Cuhavölgyi Klárának, akinek a családjában híres emberek éltek, rájuk méltán lehet büszke a város is, ezért úgy gondolták, hogy őket mindenképpen be kell mutatni a Zircen élő embereknek. Emléket állítottak több neves zirci személynek, régi szobát, konyhát rendeztek be, otthonossá tették a művelődési ház tetőterét. A tárlat rendezésében Horváth Norbert működött közre.

„…Otthon az, ahova hazatérsz. Ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikorgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon” – Wass Albert gondolataival nyitotta meg a kiállítást Wenczel Zsuzsanna tanárnő, a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesület elnöke.

Wolfné Litter Beáta elmondta, a Zirc várossá nyilvánításának évfordulójára rendezett kiállítás elsődleges célja az identitástudatunk növelése, fontosnak tartja, hogy a fiatalok is alaposabban megismerjék a település történetét, ezért a csoportos látogatások alkalmával különböző interaktív, ismeretterjesztő programokat is szerveznek. A múlt egyes társadalmi rétegei is megjelenítésre kerültek, és olyan zirci születésű szellemi nagyságokat is megismerhetünk, mint Köves János, aki állatorvosként az 1910-es években a sertéspestis elleni szérumtermelés kidolgozója volt, Európában elsőként az általa vezetett intézetben állítottak elő nagy mennyiségben oltóanyagot a gyakorlat számára.

A helytörténeti tárlat idén karácsonyig várja az érdeklődőket.