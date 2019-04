Kiállításmegnyitó Várpalotán – számvetés Szép Ilona pályájáról

Témáim címmel nyílt meg a napokban Szép Ilona alkotóművész kiállítása a várpalotai Thury-vár Márványtermében. A nagyvázsonyi alkotót és munkásságát Hegyeshalmi László festőművész, a veszprémi Művészetek Háza igazgatója méltatta.

Szép Ilonát már gyermekkorában is érdekelték és vonzották a művészetek. A kétezres évek közepén aztán érezte: eljött az ideje annak, hogy komolyabban foglalkozzon velük. Elhangzott, az önkifejezésnek a rajzolásban és festésben megtestesülő formái állnak a legközelebb hozzá. Autodidaktaként 2006-ban kezdett el festeni és egy év múlva jelentkezett Veszprémbe, a Művészetek Házába, ahol Tarczy István festőművész vezetésével került közelebb a festészet alapjaihoz, a rajzolás tudományának elsajátításához.

A következő nyáron Nyitrai Orsolya képzőművész alkotótáborában vett részt, ahol különböző technikákat és az anyagok használatát sajátította el. Sáska Tibor festőművészt 2010-ben ismerte meg, azóta heti rendszerességgel vesz részt a képzésén. Munkásságára rajta kívül a magyar festészet nagy mesterei is hatással voltak, de – mint mondja – egy-egy alkotótáborban is sokat lehet tanulni a többi pályatárstól.

A nagyvázsonyi alkotót és munkásságát Hegyeshalmi László, a veszprémi Művészetek Háza igazgatója méltatta a megnyitón. A festőművész elmondta, a Várpalotán kiállított 48 alkotás szinte mindegyike az elmúlt egy évben készült, s egy igazi számvetés Szép Ilona pályájáról.

A Márványteremben elhangzott, Szép Ilona éveken keresztül tájképeket festett, mivel azonban ennél sokrétűbb az érdeklődése, szeretett volna kitörni ebből az állapotból, így elkezdett nyitni a portré, illetve a csendélet festése iránt is. Ahogy Hegyeshalmi László mondta: bátor fogalmazással és lendületes komponálással indult el egy új úton. Széles spektrumú témaválasztása mellett a technikai változatosság és sokszínűség is jellemzi. Egyaránt alkot tussal, akvarellel, szénnel, pasztellel és akrillal is nagyvázsonyi műtermében.

A Thury-várban május 3-ig megtekinthető tárlat megnyitóján közreműködtek a várpalotai zeneiskola tehetséges növendékei is.