Kiállításokat, kertmozit és koncerteket is terveznek Lovason

A községben újra megnyitja kapuit a Resident Art Garten. Az augusz­tusi háromhetes programsorozat ismét izgalmas kalandokat ígér a képzőművészet iránt nyitott látogatók számára. Az előkészületekről kérdeztük a két szervezőt, Schneller Jánost és Bánki Ákost.

Schneller János szerint a kortárs művészeti bázis definíció illik a legjobban az elképzeléseikre. – A tavalyi volt az úgynevezett nulladik év, melybe kalandvágyból és kísérletképpen vágtunk bele. A programsorozatnak nagyon jó visszhangja lett a helyi lakosok, a nyaralók és az érdeklődők között. Találkozási pont lett, nemcsak a művészek, hanem a helyiek körében is. A bázisnak ezt a családias hangulatát, személyes jellegét idén is szeretnénk megőrizni – jegyezte meg Bánki Ákos.

A két fiatalember szerint Lovas ideális helyszín kulturális szempontból, hiszen közel van Balatonfüredhez, ahol a Vaszary Villa év közben is számos képzőművészeti eseménynek ad helyszínt, egyúttal könnyen megközelíthető Veszprém felől, ahol szintén pezsgő a képzőművészeti élet. Számítanak azokra az érdeklődőkre, akiket az említett két város művészeti programjai megszólítanak. A járványhelyzet nagyban befolyásolta az előkészületi munkálatokat, de a szervezők lelkesedését a vírus sem tudta megállítani. Az ember művészettel védekezik – ez az idei szlogenük.

– Napi száz látogatóra számítunk. Megszervezzük, hogy az emberek a kiállítótérben és a kerthelyiségben biztonságban érezzék magukat. Szeretnénk több csopaki és paloznaki kiállítóhelyet is bevonni, valamint Lovason is több helyszínen jelen lenni. A kiállítások mellett pedig naponta két-három más programlehetőséget is szeretnénk felkínálni az ide látogatóknak, például tárlatvezetések, beszélgetések, kertmozi és koncertek formájában. Mivel a Balaton partjára sok gyermekes család érkezik, ezért rájuk gondolva napközis tábort is szervezünk – mondta Schneller János.

Idén is minden a kortárs képzőművészet körül forog: a központi kiállításra és vásárra közel száz művésztől válogatnak képeket. Ezenkívül ismert alkotók munkáiból szerveznek tárlatokat Csopakra és Paloznakra. Fehér László festőművész Balaton tematikájú festményeiből Paloznakon nyílik kiállítás. A magyar kortárs művészeket rangsoroló összes toplistán szereplő Szöllősi Géza bogárszobrait pedig a csopaki Zámbó Műterem és Galériában állítják ki.