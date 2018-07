Kijevi gyermekkórus mutatkozott be a veszprémi bazilikában

Budapesti és olaszországi turnéja után Veszprémben koncertezett az évtizedek alatt világhírűvé vált kijevi Shchedryk gyermekkórus. Legutóbbi koncertkörútjuk utolsó állomásán a veszprémi székesegyházban léptek fel.

Az 1971-ben Irina Sablina vezetésével megalakult kórust ma már lánya, Marianna Sablina vezeti, többségében 10-16 éves lányok s néhány fiú tagságával. Az elmúlt évtizedek alatt az USA-ban, európai országokban szerepeltek, de rendszeres állomásuk volt az egykori Szovjetunió, később a FÁK országai. Ukrajnában is több nagyobb város adott helyet a számos nagydíjat elnyert kórusnak.

-Július 14 óta vannak úton, 16.-án Budapesten a Váci utcában, a szintén Szent Mihály nevet viselő templomban koncerteztek, majd innen utaztak Olaszországba, ahol három nagysikerű koncertelőadást tartottak. Veszprémbe a Magyarországi Ukrán Nagykövetség meghívására érkeztek a Veszprémi Ukrán Önkormányzat támogatásával. –árulta el Zakar Irina a helyi ukrán önkormányzat elnöke, aki segítségével jött létre a veszprémi előadásra a meghívás is.

A zenei turné résztvevőit Nagy Károly apátkanonok fogadta a Székesegyházban, s köszöntötte a messziről érkezett fiatal vendégművészeket. Jelen volt az Ukrán Nagykövetség első titkára, Lukácsuk Iván is, aki elkísérte a kórust a budapesti és a veszprémi szerepéléseire. A veszprémi koncertelőadáson klasszikus kórusművek és ukrán népdalok hangzottak el ,de Kodály Zoltán egy művének a kórusfeldolgozását is bemutatták . A műsoruk végén a közönség állva adózott az ukrán népnek az Ima Ukrajnáért című dal előadása alatt. Nincz Erzsébet a helyi ukrán önkormányzat alelnöke köszönetképpen átadta a kórus vezetőjének, Marianna Sablinának Szelényi Károly Veszprém c. fotóalbumát a csodálatos előadásért és a nagysikerű szereplésért.