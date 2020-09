Kikerült a harmadik veszprémi miniszobor

Kihelyezték a harmadik Kolodko Mihály-alkotást a megyeszékhelyen.

Az alkotás – amely egy kislányt és egy oroszlánt ábrázol – a Margit-romok közelében lelt otthonra csütörtökön. Török Balázs, ötletgazda, a miniszobrok létrejöttének kezdeményezője elmondta, a szobrot a történelem és a turizmus ihlette. Ahogyan a másik két miniszobor – a közönségszavazáson Ernőnek elnevezett őr és a Kossuth utcára kikerült, Ödönnek elnevezett, utcazenészt ábrázoló alkotás –, úgy a legfrissebb mű is több szálon kapcsolódik a város múltjához és jelenéhez.

Megrendelőként az volt a kérésünk a szobrász felé, hogy kislányt formázzon, hiszen Veszprém a királynék városa, ahol talán minden kislány „királylány” szeretne lenni, folytatta Török Balázs. Emellett a miniszobor reflektál arra a történelmi tényre, hogy Árpád-házi Szent Margit gyermekként Veszprémben nevelkedett. Az oroszlán megformálása a város és a térség legnépszerűbb turisztikai attrakciójához, a Veszprémi Állatkerthez köthető. A helyszín kiválasztása ezúttal is az alkotási folyamat részét képezte Kolodko Mihálynál.

A művész és a megrendelő szempontjai szerint az alkotást a Margit-romokhoz és a várhoz közel, nem messze az állatkerttől helyezték ki a Kollégium utca végén, a gyaloghídnál. A szobor 36 centiméter hosszú, 17 centiméter széles és 25 centiméter magas. A kislány figurája bronzból, az oroszlán mészkőből készült. Török Balázs elmondta, míg az első alkotás (Ernő őr) a múltat, a második (Ödön utcazenész) a jelent, addig a legújabb miniszobor a jövőt (Kislány és az oroszlán) jelképezi, miközben az alkotások más és más hangulatot közvetítenek: az őr komoly és fegyelmezett, az utcazenész a vidámságot, míg a legfrissebb alkotás – a helyszínhez is méltón – a nyugodtságot és a csendet jelképezi. A szobor elnevezéséről ezúttal is a veszprémiek dönthetnek, a javaslatok az A1-Sped Nemzetközi Szállítmányozó és Szolgáltató Kft. közösségi oldalán közzétett emailcímre küldhetők be.

Török Balázs a projekt sikeréért köszönetet mondott Brányi Mária alpolgármesternek és Perlaki Claudiának, a Köztéri műalkotások munkacsoport vezetőjének, valamint a munkacsoport tagjainak szakmai véleményükért és támogatásukért, továbbá a képviselő-testület tagjainak, akik egyhangúlag támogatták Kolodko Mihály miniszobrainak veszprémi kihelyezését.