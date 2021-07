Kis színpad – nagy színpad: félidőnél jár a Művészetek Völgye

A Művészetek Völgye tíznapos fesztivál első felében napi tízezer látogató érkezett a Völgybe. Az ország legnagyobb összművészeti eseménye augusztus 1-ig várja a kultúra- és természetkedvelő közönséget.

Ezt ne hagyja ki! Észrevétlenül érzéketlenítenék a fiatal generációkat

A Művészetek Völgye volt az ország első összművészeti fesztiválja, mára pedig a legnagyobbá nőtte ki magát. 2021-ben negyven programhelyszínen közel kétezer programon vehetnek részt a kapolcsozók. Színház, irodalom, koncertek, újcirkusz, kiállítások, opera, minden udvarban, épületben, téren más hangulat és program várja a Völgylakókat.

A különböző helyszínek különböző méreteket is jelentenek. Ki ne tudná, hogy a „nagy színpad” a Panoráma, a „kis színpad” pedig a Kőbánya udvar lett idén, hiszen mind a két helyszín népszerű könnyűzenei fellépőket vonultat fel. Akkor mi a különbség? Tulajdonképpen semmi. Az intuíciónk, miszerint sem a Kiscsillagot sem a The Carbonfoolst nem ismerhetik olyan sokan, hogy tömeg legyen, megdőlt. A Lovasi András vezette Kiscsillag zenekar az az új generációnak, mint ami az idősebb korosztálynak volt a Kispál és a Borz. A Kiscsillag egy magyar alternatívrock-zenekar, melyet 2005-ben alapítottak, és ami azóta is a huszonévesek lázadó, elvont és bolondos indulóit kreálja.

Nem úgy a The Carbonfools, zenéjük mai modern, pop, rock és elektronikus műfajok egyvelege. Egyedi hangzásviláguk alapja az elektronikus és az élő hangszeres zene egysége. Ez nem egy átlagos hangszerelés és nem egy átlagos hangzásvilág, itt a hangsávok egymáson és egymás mellett elcsúszva olyan harmóniát képviselnek, amiben egyértelműen kihallható a magabiztosság, a korrektség és a tudás. A Kiscsillag és a The Carbonfools nagyon különböző, de egy dologban minimum hasonlítanak: rengeteg nézőt vonzottak a fesztiválon. A két együttes annyira két különböző zenét csinál, hogy összehasonlítani lehetetlen, szembe állítani pedig felesleges. A Művészetek Völgye ezt jó érzékkel fokozta azzal, hogy szinte egy időben két egymás melletti színpadra sorolta be őket.

A jubileumi Völgy első öt napja felülmúlta a várakozásokat, teltházas színházi, irodalmi előadások és koncertek jellemezték és sok improvizáció. A Művészetek Völgye második felében fellép többek között a Bohemian Betyars, az Anna and the Barbies, a Quimby Plusz Mínusz, a Random Trip, a Szabó Balázs Bandája és Rúzsa Magdi.

Kapolcson, Taliándörögdön és Vigántpetenden átalakultak a terek, irodalmi helyszín az óvoda udvar, galéria a tűzoltószertár és a buszmegálló, színház a közösségi ház, hangversenytermek a templomok. Kapolcson saját udvart vezet többek között Harcsa Veronika, a Kaláka és Lackfi János, Kőbánya, a Nemzeti Filmintézet, a Momentán Társulat, a Hagyományok Háza, a MANK és a Budapest Fejlesztési Központ, gyalogos és e-bike túrákat szervez az Aktív Magyarország. Taliándörögdön helyszínt indított a Petőfi Kulturális Ügynökség, visszatért a Fonó és erősödött a Hangfoglaló Udvar. Vigántpetendre költözött Hobo, és idén először itt szervez programokat Vecsei H. Miklós és a POKET.

A hazai kulturális élet szinte minden tagja fellép hol kisebb, hol nagyobb színpadokon, hol spontán a tábortűz mellett.

A csodálatos, egyedi portékák és a színes vásári hangulat fontos eleme a Művészetek Völgyének. 2021-től a Malomsziget is kicsit átalakult, egy részét átadták a piknikezni, fűben ücsörögni vágyóknak, a másik fele pedig a Szurdi Éva keramikusművész által létrehívott fazekastalálkozó otthona. A további kiállító standoknak több új udvar ad helyet, például Kapolcs új főtere, a MűvészVölgy Kúria is megtelt kézműves termékekkel. Így a malomszigeti sokadalmat kicsit felszabadítva, a vásári pezsgést szellő-sebbé téve, mindennek kellő teret adva és a sokszínűséget megőrizve várják a látogatókat a Völgyben.