Kísérletezésének mozzanatai is láthatók a várpalotai művész kiállításán

Geometrikus absztrakt címmel nyílt meg Öveges Ernő legújabb festménykiállítása a közelmúltban az inkubátorházban.

A Szent István úti irodaépület földszintjén a Bakony festőjeként is ismert alkotót és munkásságát Pócsik József, a Bartos Sándor iskola igazgatója mutatta be a közönségnek. Öveges Ernő ezúttal új oldaláról mutatkozott be az érdeklődőknek.

– Öveges Ernő a Bakonyi táj szülötte, 1941-ben látta meg a napvilágot Várpalotán, s leszámítva azt a nyolc évet, mely tanulmányai miatt elszólította innen, egész életét a bányászvárosban töltötte. Ma is itt él, s nagy kedvvel, szorgalmasan alkot. Tehetsége egyébként már gyermekkorában megmutatkozott, amikor hetedik osztályos diákként művészi képeslapokat kezdett másolni. Később a Jó Szerencsét Művelődési Központban működő festőszakkörbe iratkozott be, ahol Nagy Gyula fogadta tanítványának.

Ő irányította, formálta festői adottságát, képességét, s hiszem, hogy formálta személyiségét, emberi tulajdonságait is. Művészi példaképének is mesterét, Nagy Gyulát vallja. Öveges Ernő első kiállítását is a legendás palotai rendezte 1962-ben az akkori Ifjúsági Házban. A fiatal művészember sok biztatást kapott, s egyben motivációt a folytatásra – idézte fel a kezdeti időszakot Pócsik József.

A reményteljes művészi indulást aztán mégis hosszú alkotói szünet követte. A mester korai halála mellett a szépen gyarapodó Öveges család családfenntartói kötelezettségei sem adtak időt a művészi kicsapongásokra. Csak négy évtized múltán, 2006-ban jelentkezett újra Öveges Ernő egy várpalotai csoportos tárlaton, az ott kapott bátorítás és elismerés hatására újrakezdve folytatta festői munkásságát. Az elmúlt tizenhárom év alatt több mint kéttucatnyi önálló kiállítása volt. Többször láthatóak voltak alkotásai Várpalotán és Pétfürdőn, de bemutatkozott Ajkán, Pécsen, Budapesten, Balatonalmádiban és Komáromban is.

A tájképek mellett ezúttal geometrikus absztrakt festményeket is hozott a kiállításra Öveges Ernő. Saját bevallása szerint ezek művészi kísérletezésének mozzanatai.

– Szerettem volna kipróbálni magam ezen a területen is, hiszen művészemberként mindig újat szeretnék – jegyezte meg a kiállításon Öveges Ernő.

A kiállítás szeptember 30-ig látható a Szent István út 16. szám alatt található irodaház földszintjén.