Kiss Sarlott Melani számára első helyezést rejtett az erdő

A Debreceni Nagyerdőért Egyesület Karjában ringat az erdő című pályázatára írt novellát Kiss Sarlott Melani. Mit rejt az erdő? című írása több száz beadvány közül a legjobbnak bizonyult.

– Reménykedtem benne, hogy dobogós leszek, de első helyre nem számítottam – mondta Kiss Sarlott Melani, aki a rátóti Gyulaffy László iskola tanulója. Ha valakinek ismerős a név, az nem véletlen, hiszen fél évtizede írtunk már róla annak kapcsán, hogy megnyerte a Janikovszky Éva meseíró pályázatot.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Sarlott elmondása szerint édesanyjától örökölte az írói vénát, aki igyekszik terelgetni is ezen az úton. – Ő szokta jelezni, ha van pályázat, meg a magyartanárom, és természetesen ő is elolvassa az írásaimat, de nem szól bele abba, mit írok – tudtuk meg. Mint ahogy azt is, hogy tavaly december környékén a Kukkantó Egyesület pályázatára is írt Veszprémi vakáció címmel egy novellát, amivel szintén első lett.

Kiss Sarlott Melani másnak is örül, ugyanis nagyon jó osztályba jár. Mint elmondta, az osztálytársai is örültek annak, hogy megnyerte ezt a versenyt. – Támogattak! Amikor mondtam, hogy egy napot nem leszek suliban, akkor azt kérték viccesen, hogy vigyem magammal őket – árulta el mosolyogva.

Hogy szeretne-e komolyabban írással foglalkozni a jövőben, abban még nem biztos, mert még nem tudja, milyen irányba viszi az érdeklődése. De, ahogy mondani szokás: benne van a pakliban.