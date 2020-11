Költészet online: Fenyvesi Ottó olvasta fel verseit

Életrajzi ihletésű verseit olvasta fel Fenyvesi Ottó költő az Olvasólámpa irodalmi sorozat napokban tartott rendezvényén.

A programot nem tarthatták meg közönség előtt, így azt a Művészetek Háza Veszprém közösségi oldalán közvetítették az érdeklődőknek a Vass László Gyűjteményből. Kilián László író, az intézmény igazgatóhelyettese elmondta, az Olvasólámpa sorozat – amelynek ötletgazdája épp Fenyvesi Ottó volt – célja, hogy az irodalmi mű kerüljön a középpontba, ezért a hagyományos irodalmi estekkel szemben ezeken az idő nagyobb részét a szerző felolvasása teszi ki.

A vajdasági születésű Fenyvesi Ottó – aki Balassa Bálint leszármazottja – a napokban ünnepelte 66. születésnapját. A szerző az Újvidéki Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán végzett, majd előbb az Új Symposium nevű jugoszláviai magyar kulturális-társadalomkritikai folyóirat, utóbb az újvidéki rádió magyar nyelvű műsorának szerkesztőjeként dolgozott. Magyarországra 1991 novemberében érkezett: előbb a tapolcai helyi lapnak és televíziónak, majd 1995-2002 között a veszprémi városi hetilapnak a főszerkesztője volt. A 2015-ben József Attila-díjjal kitüntetett Fenyvesi Ottó alapító-főszerkesztője a Vár Ucca Műhelynek, 2002-től idei nyugdíjba vonulásáig az MTA Veszprémi területi bizottságának titkáraként dolgozott.

Az esten Fenyvesi Ottó főként életrajzi ihletésű szabad verseiből válogatott. A művek megidézték a focizással, képregények iránti rajongással teli gyermekkort, és a szerző kamaszkorának legszebb nyarát, 1968-at, s vele a lányok iránti érdeklődést, a palicsi táncos nyárestéket és az életre szóló találkozást a rock and rollal. Kilián László kérdésére, hogy az életrajzi elemeket tartalmazó verseket összefűzi-e, Fenyvesi Ottó elmondta, az életkorából is fakad, hogy elkezdte összegezni a tapasztalatait, részint azért, hogy ezek a történetek ne vesszenek el. Reményei szerint jövőre akár egy kötetbe is rendeződhetnek ezek a versek, a könyv munkacíme Paloznak overdrive.