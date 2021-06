Idén is megrendezik a Könyv-bor-jazz fesztivált Balatonfüreden

A háromnapos rendezvénysorozat könyvbemutatókkal, borkóstolóval és koncertekkel várja a látogatókat.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony tolmáccsal sem mond igazat

Darvasi László József Attila-díjas író lesz a június 17-19. között rendezendő fesztivál díszvendége, aki ezúttal a nagyívű irodalmi beszélgetés mellett a gyerekekkel külön is találkozik, hogy együtt megbeszélhessék, mit is gondolunk az írásról, az olvasásról, de szóba kerülnek Darvasi mesekönyveinek hősei is, számolt be róla a balatonfured.hu.

Itt lesz a kortárs magyar irodalom jelenleg talán legnépszerűbb írója Grecsó Krisztián, aki új regényét és verseskötetét mutatja be. Szabó T. Anna Szabadulógyakorlat című novelláskötetével érkezik. A szerelem és a halál könyve – írja ajánlójában a kiadó. A szerző beszél majd testről és lélekről, sóvárgásról és rajongásról, örömről és hiányról, az emberben lakó gyönyörű és iszonyú erőkről.

Az ismert borásszal, Jásdi Istvánnal Figula Mihály beszélget Lyukasóra – Időutazások című könyve apropóján, de a fesztivál keretében szó esik majd Balatonfüred római kori emlékeiről is. Palágyi Sylvia és Kirchhof Anita helytörténeti könyve a korabeli települések lakóinak életét illetve a siskei templomrom római kori falfestményeit mutatja be.

A hangulatos Vaszary-kertben rendezendő irodalmi beszélgetések mellett lesznek könyvdedikálások, és ezúttal is megvásárolhatók az idei év új könyvei.

Minden nap lesz koncert, kifinomult jazzt hallhatnak az érdeklődők. Már hagyomány, hogy fellép a fesztiválon az Év fiatal jazz-zenésze, ez idén sem lesz másképp, a bőgős és basszusgitáros Egri János Jr. a quartettjével zenél. Koncertet ad a 2019-es győztes Sebestyén Patrik trombitás valamint Juhász Gábor a nemzedékének egyik legkiemelkedőbb jazz gitárosa. Fellép még a Nunki Bay Starship, a Perpetuum, a Trio a la Kodály, a Valami swing, a Jazzterlánc pedig hangszerbemutatót tart a zene iránt érdeklődő gyerekeknek.

A Vaszary Galéria kertjébe látogatók a program borászatainak kínálata között válogathatnak, lesznek borkóstolók is. A fesztivál borait ezúttal a Lídia Borház, a Gyukli Pince és a Balogh Pince prezentálja.

A Könyv-Bor-Jazz Fesztivál részletes programja itt.