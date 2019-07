Könyvbemutató a balatonfüredi Vaszary Galériában

Kovács Emőke, történész-íróval Molnár Judit, a Balatonfüred Városért Közalapítvány kuratóriumi elnöke beszélgetett a közelmúltban.

– Új könyvem, a Balatoni impressziók Sorsok, Helyek, Történetek című fejezeteiben a 19.-20. századi tónak olyan arcát szeretném megmutatni, amelyeket kevésbé ismerhet az olvasóközönség, illetve csak nagyvonalakban tudhatott róla eddig – mondta el egyebek mellett Kovács Emőke legújabb kötete bemutatóján, a balatonfüredi Vaszary Galériában.

A könyvbemutatón elhangzott, a Sorsok című fejezetben olyan balatoni emberek élettörténetét villantja fel a szerző, mint Ify Lajosé, a kommunizmus által üldözött fonyódi plébánosé, vagy Flament Lajosé, a franciából magyarrá vált elismert siófoki kertészé, de szó esik a Balatont szerető, és arról többször író Krúdy Gyuláról, vagy a siófoki nyarakat oly sokszor élvező Karinthy Frigyesről.

Kovács Emőke bemutatja a képzőművészeket is, mások mellett Udvardi Erzsébetet, Egry Józsefet, Borsos Miklóst. Szó esik Eötvös Károlyról, Kisfaludy Sándorról és Zákonyi Ferencről is. A kötet második nagyobb egységében azokat a helyeket mutatja be a szerző, amelyeket gyakran látogatnak az emberek, de kevésbé ismerik történetüket.

Így olvashatnak a kötetben az 1848-as emlékhelyekről, vagy a siófoki fürdőtelep érdekes történetéről, a tihanyi levendulásról, a szőlőhegyi kápolnákról. A harmadik rész balatoni történeteket ölel fel, ilyen egyebek mellett a hajózás története, a tihanyi gardahalászat, a tavi fényképészet, a balatoni gyógymódok-, illetve a tó menti viharjelzés. A történetek java része 19.-20. századi, de több utalás található a 21. századra is.

A könyvet Fekti Vera festőművész hangulatos, a tavat hűen, arisztokratikus módon idéző festményei, akvarelljei teszik még érdekesebbeké és könnyen befogadhatóvá.

– A könyv ideális olvasmány a Balaton szerelmeseinek, a tó történetével most ismerkedőknek, mások mellett a diákoknak, fiataloknak is, és illeszkedik Lipták Gábor, Takáts Gyula, Bertha Bulcsú Balatont népszerűsítő, a témát szakszerűen megközelítő műveihez.

Történészként fontosnak tartom a forráshűséget, a megfelelő szakirodalmat, így a munkám hiteles, a színvonalas balatoni tudományos ismeretterjesztést képviseli, megőrizve a történeti hagyományokat is, fogalmazott Kovács Emőke.