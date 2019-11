Könyvtári napok Sümegen több programmal és vendéggel

Az Országos Könyvtári Napok gazdag eseménysorozata minden korosztályt vonzott. A résztvevők tartalmas események részesei lehettek, a hagyományos könyvtári programok mellett rendhagyó események ugyancsak helyet kaptak a rendezvények között.

A Földdel kapcsolatos felelős gondolkodás került előtérbe, az idei év mottója: Könyvtárak az emberért – Felelősség a Földért! A mindenki számára fontos téma közül az állatok világnapja apropóján a felelős állattartás gondolatát emelték ki. A gyermekkönyvtár szervezésében látogatták meg az iskola negyedik osztályosaival az állatmenhelyet is üzemeltető Charlie Állatotthont. Az állatotthon vezetője, Capári Balázs mutatta be a menhely működését és adott tanácsot a felelős állattartás követelményeiről. A menhelyen élő állatok, Ruti, a póni, Folti, a staffordshire terrier és a kopófalka kutyusai hamar belopták magukat a gyerekek szívébe, ők és a kutyák egyaránt élvezték egymás közelségét.

A romantikus történelmi regények írója, Fábián Janka is vendége volt az intézménynek. A szerző olyan könnyedséggel, részletezéssel ír a régmúlt eseményeiről, mintha csak emlékeit idézné fel. Az írónő sikere 2009-ben az Emma-trilógiával kezdődött, melynek megihletője néhai nagyanyja volt, akihez kedves gyermekkori emlékei fűzik. 2020 februárjában jelenik meg a 26. regénye, A könyvárus lány címmel, mely az 1956-os események időszakában játszódik. Az est során a szerző többek között a regények keletkezéséről, kulisszatitkairól, a történelmi hátterek korhű kutatómunkáiról beszélt, a számára fontos hitelességről. Az is kiderült, hogy írói álnevét is nagymamája iránti tiszteletből vette fel. Fábián Janka magával ragadó, szerény személyisége mellett egy belevaló, több lábon álló, modern nő: ír, tanít, tolmácsol. Összes regénye megtalálható a könyvtár polcain.

Kovács Attila, írói álnevén Holden Rose szintén megörvendeztette a könyvtár közönségét két ízben is Ady, de másképp című előadásával. Holden Rose évek óta visszatérő előadó a könyvtárban. A gyermek- és ifjúsági közönség kedveli előadásmódját, hivatástudatát, a személyiségét. Nagy sikerrel tart előadásokat országszerte az olvasásról, írásról, alkotásról. Délelőtt a helyi gimnázium diákjainak, délután a felnőtt érdeklődőknek mutatta be sajátos stílusban Ady Endre életútját, munkásságát párhuzamba állítva az adott korral. Ismét megerősítést nyert a globális gondolkodás értelme, mely megkönnyítené az ok-okozati összefüggések megértését.