Koszorú került Petőfi szobrára Pápán

Petőfi Sándor, az 1823-as év első napján napvilágra jött poéta – aki pápai diákévei alatt vette fel a Petőfi nevet – emlékére és tiszteletére az „Elsősorban pápai” – Városbarát Egylet hívta rövid főhajtásra, koszorúzásra az érdeklődőket január 1-jén, hétfőn, az Esterházy-kastély előtti Petőfi-bronzszoborhoz.

Vennes Gyöngyi egyleti önkéntes a költő Újév napján című költeményét olvasta fel, majd Kerecsényi Zoltán egyleti ügyvivő, pápai önkormányzati képviselő Kolmár József Petőfi Pápán című versével üdvözölte a megjelenteket.

Mint mondta, 195 éve született a magyarság legnagyobb költője, és az idei év az 1848-as forradalom kitörésének 170. évfordulója is, mely esemény Petőfi életének csúcspontja volt, de az igazsághoz tartozik, hogy hatalmas kudarcának, csalódásának is az ideje, hiszen igazságtalanság, hogy a „koszorús népköltő”, a magyar forradalom vezére, jelképe nem lehetett országgyűlési képviselő. Számtalan rajongója mellett sok irigy, intrikáló, rosszakaró is körbevette, akik minduntalan azon mesterkedtek, hogy kizárják őt a politikából, hogy ne lehessen képviselő. Ezen cselszövések közepette írta meg a Miért zárjátok el az utamat? című versét.

Kerecsényi hangsúlyozta, a helyieknek emlékezniük kell arra is, hogy idén van Petőfi utolsó pápai tartózkodásának 175. évfordulója is, s hogy az egykor Pápán megismert nagy barát, diáktárs, Jókai Mór 125 évvel ezelőtt lett Pápa város díszpolgára. Kiemelte, 2018 Pápán Jókai-emlékév lesz, mely a tavalyi, egyleti Kossuth-Emlékprojektjük után, Kossuth Lajos Pápa város díszpolgárává választásának 130. évfordulója után igencsak méltó, de emlékeztetett, Jókai Petőfitől elválaszthatatlan, és szerinte nem véletlen, hogy a Pápán irodalmárrá érett két ifjú 1848 forradalmának vezető személyiségei, a magyar szabadságvágy legismertebb nagyjai lettek.

Az ügyvivő felvetette, a 45 éve felállított, Somogyi József-féle szoborról el lehetne távolíttatni a rárakódott patinaréteget, valamint az 1978-ban felavatott Szervátiusz Jenő-féle Jókai-kőemlékoszlopot is meg kellene tisztíttatnia a városnak. Az emlékező gondolatokat követően piros-fehér-zöld színű szalaggal kötötték át a teljes alakos Petőfi-bronzszobrot, elhelyeztek egy emlékkoszorút, majd mécsest vittek a Barát utcába, Petőfi és Orlai hajdani pápai szálláshelyéhez is, ahol 2017 ősze óta az új Petőfi-Orlai emlékjel áll.