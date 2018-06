Kovács Endre fotói ihletet és vigaszt nyújtanak, a világ rejtett mintázatait, dimenzióit mutatják fel - hangzott el a minap a fotóművész kiállításán az alsóörsi Török-házban.

– Az emberi kommunikációt alapvetően meghatározza az ember által létrehozott technológia. A rádiónak 38 évre volt szüksége, hogy 50 millió embert elérjen. A tévének 13 év kellett, hogy 50 millió emberhez eljusson. Az internetnek mindössze négy évre volt szüksége, hogy 50 millió ember bekapcsolódjon a hálózatba. Napjaink civilizációját méltán nevezik globális falunak vagy digitális édennek. A digitális technológia teljesen behálózta a bolygónkat – kezdte a tárlat megnyitóját Fenyvesi Ottó költő, képzőművész.

Napjainkban bárkinek lehet digitális fényképezőgépe, néhány éve pedig minden mobiltelefon fényképezőgép is, ami azt jelenti, hogy a fényképezés egész társadalmi státusa radikálisan megváltozott. Naponta több millió digitális fénykép készül a világon. Erre a kihívásra a fotóművészeknek is reagálniuk kellett! Így tett ezzel a kiállító művész, Kovács Endre is, aki mobiltelefonjával készített digitális fotónaplót hétköznapjairól. Ennek képei voltak láthatók a kiállításon, melyre eljött Porga Gyula veszprémi, Hebling Zsolt alsóörsi és Ferenczy Gáborné lovasi polgármester is.

– Saját tapasztalatból tudom, hogy fényképezőgép és mobil-fényképezőgép között nagyon nagy különbség van. Engem, aki nem vagyok profi fotós, a klasszikus gép használata sokszor zavar, s bizonyos helyzetekben hiába szerettem volna fotót készíteni, nem voltam képes elővenni. A mobiltelefonnal, valami csoda folytán, olyan helyzetekben is tudok fotózni, ahol egy rendes gépet soha az életben nem vennék elő – folytatta beszédét Fenyvesi Ottó, aki zárásként megjegyezte, hogy Kovács Endre fotói ihletet és vigaszt nyújtanak, a világ rejtett mintázatait, dimenzióit mutatják fel, a szerzőt pedig kreatív magaslatokba lendítik.