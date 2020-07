Közel egymilliárd forintból újulhat meg a cseszneki vár

Jelentős fejlesztések lesznek a közeljövőben a hajdani Garai, majd Eszterházy család által birtokolt várban, az alatta lévő völgyben pedig új turisztikai elemek épülnek.

Érdeklődésünkre Nagy Ferenc, aki 1997 óta a vár „kapitánya”, elmondta, az elmúlt két évtizedben közel 450 milliót fordítottak állagmegóvásra és megújításra.

– A vár kezelője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az idei évre 680 millió forintot irányzott elő karbantartási munkálatokra, melyeket az ősszel tervezünk elkezdeni, hacsak a koronavírus elleni küzdelem pénzügyi átcsoportosítása el nem viszi az ígért támogatást. A cseszneki a Nemzeti Várprogram kiemelt várai közé tartozik, ezért a fent említett támogatáson túl még egy kb. 380 milliós beruházás is megvalósul, így összességében az elkövetkező időszakban több mint egymilliárdos fejlesztésünk lesz. A tizenhárom hónapra tervezett munkafolyamatok áthúzódnak a jövő évre, várhatóan ez idő alatt a látogatás szünetel majd – tájékoztatott a várkapitány.

A tervezett munkák közé tartozik a keleti oldalon a vigyázó-torony rendbetétele, mely a vár kiemelkedő látképi eleme, ezt egy pilléren átívelő híd köti majd össze a váregyüttessel. A rekonstrukció után a torony mindhárom szintje bejárhatóvá válik és a tornyot sisak fogja fedni. A vigyázó-toronyhoz vezető déli felső falszoros szintmagasítást kap, itt eredeti, középkori magasságra állítják vissza a pártázatos falat, így láthatják majd a vendégek, milyen széles és magas falakat építettek védelmi célokból a középkorban. A magasításban egy fából ácsolt belső védőfolyosót alakítanak ki, mely a kor várépítészetében a védfalak koronáján belül végigfutó folyosó volt, ahol a vár védői közlekedtek és biztosították a védelmet – ismertette a tervet Nagy Ferenc.

A belsővár alsó szintjét is helyreállítják, ott kiállítótermeket alakítanak ki. Az alsóvárból felkaptatva, a középvári rész elején találjuk a most még romos állapotú barokk óratornyot, mely a rekonstrukció után kilátóként is funkcionál. Előtte haladtak el a gyalogos közlekedők és a várudvarra behajtó ellátmányt szállító szekerek és fogatok, a kaputorony is visszanyeri eredeti kettős boltozatát. A mellette lévő kő-bástya kilátóterasszá alakul.

A várkapitány álma, a vár 1750-es állapotára való teljes visszaépítése ugyan még várat magára, ám minden egyes építési-fejlesztési ütem által ez egyre közelebb kerül. A másik, húsz év óta dédelgetett nagy álma, hogy Lovagok völgye elnevezéssel egy 15. századi skanzen falu létesüljön korhű méretarányban és technológiával a vár alatti völgyben, ahol minden a lovagkort idézi majd. Látogatóközpont és szabadtéri színpad is lesz itt, ahol harcászati bemutatók, lovagi tornák kínálnak izgalmas látnivalót, valamint itt folytatódnak a Cseszneki Nyár kulturális programjai is. A lovagfalu átadását jövő tavasszal tervezik, a munkálatok már megkezdődtek.