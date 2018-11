Közel kilencórányi film és workshop – Mutatjuk, miért érdemes eljönni a Pannonfílingre

A Pannonfíling Mozgóképes Találkozó szervezői tizennegyedik alkalommal várják a filmek, a könnyed szórakozás és a tartalmas beszélgetések szerelmeseit.

A tizennegyedik Pannonfílingen, szombaton az Expresszóban az előzsűri által már szelektált filmek vesznek részt. Idén is, mint minden évben nagy hangsúlyt fektettek a szervezők arra, hogy a filmek megnézése mellett a szakmai zsűrivel, és a versenyző filmesek egymással is tudjanak beszélgetni, elegendő idejük legyen megtárgyalni a látottakat. Egy-egy vetítési blokkot így 40 percnyi „workshop” követ, amelyből a filmesek, valamint az érdeklődők is tanulhatnak, valamint hatalmas előnye, hogy a zsűrizés személyesen történik, a helyszínen van a „vizsgázó” és „oktató”, ezzel elkerülve az arctalanságot, idegenséget. A Pannonfíling az erős szakmaiságon és országos ismertségen túl meghagyta testközelinek, családiasnak az eseményt. Olyan neves szakmabeliekkel boncolgathatjuk a helyszínen a filmeket, mint Baranyi Gábor Benő (a tavalyi győztes film, a Bújócska rendezője), Vranik Roland (filmrendező, forgatókönyvíró) és dr. András Ferenc (egyetemi docens).

Dósay Norbert és Németh Csaba, a Pannonfíling Mozgóképes Találkozó szervezői elmondták, hogy felhívásukra közel ötven nevezés érkezett, a filmek összesített hossza mintegy kilenc órát tett ki. Az előzsűrizés után végül 21 rövidfilm került a versenyprogramba, amelyeket a november 17-én délelőtt 10 órától egészen estig tartó fesztiválon láthat a közönség a veszprémi Expresszó Klubban.

Az idei év egyedi díja a PannonPortré nevet viseli (ahogy korábban a PannonSzmájli a legviccesebb, a PannonLove a legromantikusabb, vagy a PannonPara a legfélelmetesebb alkotások kaphatták meg ezeket a különdíjakat a zsűri értékelése alapján). Portréfilmek között is van miből válogatni, hiszen Helstáb Martin – Sok-sok festék című szórakoztató portréfilmje rögtön a kora délelőtti vetítési blokkban mementót állít Böszörményi István szobrászművész egyik „garázda” akciójának.

Chilton Flóra, Soós Csaba, Pere András, Kruzslicz Dávid, Tóth Bálint – Karmák/Bagázs című filmje is sikeresen vette az előzsűri által támasztott akadályt, és bekerült a versenyfilmek közé. A Bagázs Egyesület Bag 400 fős és Dány 600 fős telepén dolgozik. A telepen élők súlyos hátrányban vannak a munkaerő-piacon. A háztartások nagy része mélyszegénységben él.

Imádod a retrót? Béke Antal is! Halász Gábor, Gergely Marcell, Sipos Bence – Ikarus doktor – Welcome to Csirketelep című filmjében Béke Antal ’Tóni’ és csapata Polgáron támasztják fel a rozsdás, szinte „reménytelen” állapotú, ám legendás magyar buszokat, régi járműveket. A kisfilm bemutatja az elhíresült Csirketelepi járműszentélyt, illetve egy különleges ember, megszállott gyűjtő emberközeli portréját.

Krasznay Zoltán, Olajos Zoltán – Lámpaidők filmje Móró Barbara üvegművész „másik” életébe enged betekintést. Abba a titkos világba, ahol a művésznő egyedi alkotásai születnek.

A komoly darabok mellett helyet kapnak a gag-ek is, Borsos Miklós, Nyíri Kovács István – Rend a lelke című filmjének leírása keveset mond, de sokat sejtet: Egy rejtélyes éjszakai telefonhívás, ami örökre megváltoztatja az ügyvéd életét. Aki időben érkezik, tehát szombaton 10 órára az Expresszóba, biztosan nem marad le erről a darabról sem.

Helyet kaptak még a kísérleti filmek is, mint például Karkecz Gergőtől az Unbalance: A mű kísérleti film formájában ábrázolja egy párkapcsolat főbb periódusait.

Valamint a Black Mirror sorozatot kedvelők is megfogják találni a 14. Pannonfílingen a nekik való szórakozást, például Benedek Szabolcs – Your Face Without the Screen filmjében, ahol egy csoport meglátogat egy kiállítást, ahol látszólagos előadások formájában emberi életek vannak kiállítva.

Ne felejtsék, a helyszínen Ön is dönthet a filmek sorsáról, szavazzon kedvencére, hogy ő nyerje meg a Közönség Díjat! És ez még csak a felszín, lesz még szerelem, szenvedés, sírás, nevetés, és megannyi érzelem és gondolat november 17-én, szombaton 10 órától az Expresszóban, a 14. Pannonfílingen!