Kozmikus kőzetekkel ismerkedhettek meg a báthorys diákok

A Naprendszerről és a meteoritokról hallhattak előadást a veszprémi Bá­thory iskola negyedikesei rendhagyó környezetórán.

Az ismeretterjesztő interaktív bemutatót a Bakonyi Csillagászati Egyesület egyik tagja, Ivanics-Rieger Klaudia tartotta a Báthory István Általános Iskola Kék Madár tagozatos 4. C osztályának.

A főszerepet a meteoritok kapták. A gyerekek e kozmikus kőzetekkel barátkozva megismerhették a Naprendszer kialakulásának történetét, és hallhattak a meteoritok típusairól is. Az előadás közben kézbe is vehették, és megvizsgálhattak a kozmikus mintákat. A gyerekek lelkesedése és érdeklődése miatt pedig olyan témák is szóba kerültek, mint a dinoszauruszok kipusztulása. Ezen felül megismerkedhettek közvetetten kozmikus eredetű kőzetekkel is, az előadás során pedig a legügyesebb gyerekek ajándékhoz juthattak.

A bemutató második felében a diákok egy digitális mikroszkóp segítségével szemlélhették meg az egyesület meteoritgyűjteményének legszebb darabjait.