Közönségkedvenc vígjátékkal készül a Pannon Várszínház a szilveszterre

A Pannon Várszínház az előző évad közönségdíjas vígjátékát, a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című darabot hozza el a veszprémi közönségnek szilvesztereste. Az előadás egyik főszereplőjével, Pap Líviával beszélgettünk a nagy sikerű előadásról.

Marc Camoletti filmvásznon is nagy sikert aratott vígjátékát Hamvai Kornél fordította magyarra rendkívül ötletesen, a nyelvi humoron túl élezve a helyzetkomikumokat is.

– Azt gondolom, hogy ha a közönség a legjobb előadásnak szavaz meg egy vígjátékot, akkor azzal bizonyára érdemes még valamit tenni, és mivel szórakoztató, kacagtató, a rekeszizmokat a végtelenségig megmozgató előadás, nagyon jó bevezetője lehet a szilveszteri mulatságnak, hogy nevetve búcsúztassuk az óévet. Mivel hat órakor kezdődik az előadás, utána még bőven lesz idő folytatni az ünneplést az új év hajnaláig – mondta el Pap Lívia.

A Pannon Várszínház előadását Szelle Dávid rendezésében tekinthetik meg az érdeklődők. Pap Lívia Judithként, az olasz, temperamentumos nőként szerepel a darabban. A Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című előadásban Bernard szerepében Koscsisák Andrást láthatjuk, Berthát Oravecz Edit, Robertet Molnár Ervin, Janetet Kovács Ágnes Magdolna, Jacqueline-t pedig Egri Zsófia játssza.

– Sokszor igyekszem kordában tartani a „sárkányvéremet”, van olyan fiókom, amiben valóban benne van ez a fajta temperamentum, amit a darabban alakítok, de természetesen van szelíd fiók is. Judith a darabban az „olaszossága” mellett nagyon precíz is, tudja, hogy mit akar – tette hozzá a színésznő.

A történet szerint a nőcsábász építész három légikisasszony szeretője a menetrendi zavarok miatt egyszerre jelenik meg lakásán, ráadásul betoppan kétbalkezes régi iskolatársa is. A nappaliból hat ajtó nyílik: a különböző szobák közötti fergeteges helycserék, hirtelen támadó és összedőlő haditervek, hallucinációkat okozó mérgezett konyak, véletlen személycserék fokozzák a feszültséget, teszik egyre kilátástalanabbá a helyzetet. A megoldást természetesen a leggyengébb láncszem, a kétbalkezes barát és a rutinos házvezetőnő jelenti.

– A színház a pillanatról szól, így azoknak is ajánlom a szilveszteri előadást, akik már látták korábban a darabot. Nincs két egyforma előadás. Régen játszottuk, az mindenképp izgalmas, amikor a színésznek elő kell hívnia a fejéből, testéből egy előadást, de nagyon szeretjük, szóval ez nekünk is ajándék. Szerintem azt a közönség is érzi, hogyha az előadásban szereplő összes színész azt mondja, hogy ezt a darabot igazán szereti – tette hozzá a Napló kérdésére Pap Lívia.

Elmondta, egy vígjátékszerepet eljátszani sokkal technikásabb dolog, másképp nyúl az ember az anyaghoz, másféle rezgések vannak benne egy drámához képest. Ez a nagyszerű technikával, ezer leleménnyel megírt játék felhőtlen szórakozásra ad lehetőséget, ugyanakkor komoly koncentrációt és sűrítően karakterizáló képességeket kíván a játszóktól.

A szilveszteri Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című darabot december 31-én, kedden 18 órától mutatják be bérletszünet keretében a Pannon Várszínházban.