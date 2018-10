Közös kiállításon mutatja be alkotásait három festőművész

A Tapolca Városi Képzőművész Kör három tagjának első és együttes tárlata nyílt meg kedden a Tamási Áron Művelődési Központban.

A rendhagyó megnyitón a kör művészeti vezetője, Tihanyiné Bálint Zsuzsa elmondta, hogy Füstös Lászlóné, Judit, Horváth Éva és Verebélyi Zoltán első alkalommal mutatkoznak be ilyen formában a közönség előtt.

– Nem szokványos, rendhagyó tárlat a mai is, amelynek a formájával idén már harmadszor próbálkozunk. Korábban a kör két-két tagja mutatkozott be egy-egy minitárlaton. Minden évben legalább három alkalommal kiállítunk, a legnagyobb tárlat a nyári bemutatkozás, a közös szakköri tárlat, amelyen minden alkotó kiállít. A minitárlatok mellett az Ablakaink című tematikus tárlat ad kiállítási lehetőséget a megyében működő képzőművész köröknek is. Amellett minden évben van egy egyéni tárlat is, idén Horváth Róbert mutatkozott be – mondta Tihanyiné Bálint Zsuzsa.

Az alkotók a rendhagyó megnyitón magukat mutatták be. Füstös Lászlóné vallotta, hogy festéssel csak nyugdíjazását követően kezdett foglalkozni. Két éve a kör tagja, sokat tanul társaitól. Elsősorban tájképeket, csendéleteket fest, örül, ha megmutathatja a természet szépségeit képei segítségével. A festés számára lelki megnyugvást jelent, olyankor megszűnik létezni az idő is számára.

Horváth Éva arról beszélt, hogy már gyermekkorában is a rajz volt a kedvenc tantárgya. Fia révén került a szakkörbe, 2013-ban, miután Róbertet többször elkísérte. Nyugdíjasként, nagyjából negyven év után kezdett újra rajzolni. Festési technikája a körben fejlődött ki, kedvenc témái a gyermekkorát idéző életképek és a virágok, amelyeket nagyon szeret – mondta Éva és hangsúlyozta, amit eddig elért, azt a kör vezetőjének és alkotótársainak köszönheti.

Verebélyi Zoltán szokása szerint saját verseivel is köszöntötte az alkotókat. Önvallomását is rímekbe szedve beszélt családja történetéről, gyermekkoráról, arról, hogy sokat tanult iskolai tanáraitól, amint a körben szintén jelentősen fejlődött tudása. A kiállítás október 16-ig látogatható.