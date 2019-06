Közös tárlaton mutatták be műveiket a képzőművészek Tapolcán

Sokféle útjaink címmel nagy sikerrel nyílt meg a Tapolcai Városi Képzőművész Kör 10. tárlata, az együttes kiállításon száz alkotást mutatnak be a művészek a Tamási Áron Művelődési Központban.

Köszöntőjében Dobó Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy élnek a tapolcaiak között olyan személyek, akik képesek az átlagemberhez képest másképp megfogalmazni gondolataikat.

– Egyedi képesség ez, mindegy, hogy valaki zenészként, képzőművészként vagy más módon hoz létre alkotást, de csodálatra méltó, hogy a hétköznapi ember számára is érthetően adja át saját benyomásait. Úgy látom, hogy a művészet nem más, mint közvetítő elem, segítség, hogy valakit jobban megértsünk. Bátorság és akarat kell ahhoz, hogy valaki felnőttként erre az útra lépjen, elkezdje magát megismerni, és megmutassa alkotásait a közösségnek – mondta a polgármester, s megköszönte, hogy a tehetséges alkotók vették a bátorságot, hogy kiálljanak munkáikkal.

Az intézmény vezetője, Barczáné Tóth Boglárka méltatta a kör tevékenységét, a csoport vezetője, Tihanyiné Bálint Zsuzsa pedig köszönetet mondott a közönségnek, amelynek tagjai ezúttal is szép számmal megtisztelték a kiállítást. Háláját fejezte ki a kör tagjai nevében is a csoportot segítőknek. Mint mondta, az eltelt évek alatt harminc alkalommal mutatkoztak be egyéni vagy csoportos kiállításokon a kör tagjai. A művészeti vezető szólt arról, hogy mit jelent a közös tárlatok tematikussága.

Beszélt az idei kiállítás témáiról, az ikonok elbájoló világáról, a különféle objektekkel való izgalmas ismerkedésről, valamint Európa tájainak végtelen szépségeiről, melyek gazdag változatossággal jelentek meg ezen a kiállításon. Saját versével megemlékezett példaképe, Csontváry Kosztka Tivadar festőművész halálának századik évfordulójáról, és reményét fejezte ki, hogy sokan lesznek kíváncsiak a tárlatra, amely július 12-ig, majd a szünet után július 29-től augusztus 23-ig várja a látogatókat.

A megnyitón az Ajkai Képzőművész Kör vezetője, Papp Béla, valamint Görcsös Mihályné Takáts Gizella köszöntötte a jubiláló csoportot. A tárlaton Füstös Lászlóné, Horváth Róbert, Horváth Sándorné, Pálffy Gézáné, Somogyi­né Varga Anikó, Stankovics Béláné, Sütő György, Szita Szabolcs, Tihanyiné Bálint Zsuzsa és Verebélyi Zoltán mutatkozik be alkotásaival. A megnyitón Sajcz Gábor tangóharmonikán játszott.