Közösen énekeltek Veszprémben a zene világnapján

„A zene az kell, hogy ne vesszünk el” mottó jegyében tartotta meg a zenei világnap alkalmából idei rendezvényét Veszprém Város Vegyeskara. A Szent Imre téren, a belvárosi sétálóutca közelében adott műsort más csoportokkal együtt, és velük énekeltek az arra sétálók is.

Veszprém zenei együtteseinek évtizedes hagyományú világnapi találkozóját a járványhelyzet miatt most más módon szerették volna életre hívni: flash-mob, azaz villámcsődület formájában gyülekeztek a zenészek, az énekelni vágyók a Kossuth utca melletti Szent Imre téren. A hely elég tágas ahhoz, hogy tartani lehetett a vírus miatti védőtávolságot, nem volt veszélyes az éneklés, a muzsikálás. A zenebarátok bekapcsolódhattak a közös dalolásba.

Már a hangoláskor érdeklődve álltak meg az arra járók, aztán felhangzott az első szám, a Viva la musica. Később barokk dallamokat, balatoni népdalokat, alföldi mulatozós dalokat élvezhetett a közönség. Veszprém Város Vegyeskara mellett részt vettek az eseményen a Dúdoló műhely, a Gizella Nőikar, a Gyöngyvirág népzenei együttes és a Gárdonyi Kamarazenekar tagjai is.

Erdélyi Ágnes, a vegyes kar vezetője, karnagya elmondta, hogy a fertőzésveszély miatt az utóbbi időben hetventagú együttesük nem tarthatott próbákat, ezért is nagyon várták a közös örömzenélést. Az eddigiekben épületben, most a szabadban tartották meg szokásos rendezvényüket, hogy „ne hang nélkül” múljon el a világnap. Így mentették meg idén ezt a hagyományt. A kórusvezető úgy véli, aki a gyerekkorában megszereti a zenét, annak életviteléhez a későbbiekben is hozzá fog tartozni, annak a lelki egészség miatt is mindig fontos marad.

Megkérdeztük a rendezvény néhány résztvevőjét, neki mit jelent a zene.

Hazler Adrienn szerint közösségi élményt ad, gyerekkora óta tagja kórusoknak. Boldogság, megnyugvás tölti el, ha énekelhet. Az érzések kifejezésének jó módja a muzsika – emelte ki.

Sándor Tamással a szülei szerettették meg a zenét. Szerinte kultúránk fontos része, hozzátartozik az általános műveltséghez, hogy valamennyire otthon legyünk a történetében is. – A zene bármilyen nehéz helyzeten átsegít, nekem mindig segített, akár csak az, ha zenét hallgattam. Amikor körülvesz a zene, úgy érzem, kihúz a bajból. Jókedvemben is szívesen hallgatok zenét, mert ahogy a ritmus és a tánc is, alapvető szükségletünk – hangsúlyozta.