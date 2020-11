Kreatív, színvonalas alkotások szerepeltek az online Pannonfílingen

A koronavírusjárvány és a szabályozások miatt idén online formában rendezték meg szombaton a Pannonfíling Mozgóképes Találkozót. A két főszervező, Németh Csaba és Dósay Norbert elmondta, ötven nevezés közül választották ki a versenyprogram 18 rövidfilmjét.

A Pannonfílingen idén is változatos alkotások várták a nézőket, a versenyblokkok vetítése után pedig online értékelte a zsűri a műveket. A 16. Pannonfíling szakmai zsűrijét Farkas Boglárka Angéla, a tavalyi találkozó győztes filmjének alkotója, Király Viktor esztéta és Vranik Roland filmrendező alkotta.

– Azt tapasztaljuk, hogy évről évre egyre jobb, kreatívabb filmeket kapunk a nevezőktől, és nagyon örülünk, hogy az amatőr filmezés ilyen mértékű fejlődést mutat mondta el Németh Csaba a rendezvényen.

A zsűri értékelése alapján Schnabel Annabella filmje nyerte el az első helyet.

A Beutaló nélkül sehova korábban is sikeresen szerepelt nemzetközi fórumokon és elnyerte a 3. Big Shoulders International Student Film Festival Best Fiction Film és Best of Fest díjait. A stábban sok, a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanuló hallgató dolgozott együtt, többek között Székely Robert operatőr, Papp Zsuzsanna vágó, Kissik Petra hangmester, valamint a film főszereplői, Erdős Lili és Ertl Zsombor.

A Pannonfílingen második helyezett lett Dudás Balázs Két csík című filmje. Megosztott harmadik helyen végzett Ács Zsuzsanna Betti, Füzes Dániel Szokásjog és Schnabel Annabella Tinder meccs című alkotása.

Idén a közönség ugyan nem szavazhatott a kedvencére, de minden bizonnyal a zsűri különdíjas filmjére szavaztak volna a legtöbben, ugyanis Baranyi Benő Gyíkember című filmje talán a legemlékezetesebb volt a rendezvényen. Baranyi Benő 2017-ben a Bújócska című filmjével megnyerte az akkori Pannonfíling fesztivált. A Bújócska drámaisága és realizmusa sokakból könynyeket csalt elő, míg az idei, Gyíkember Vranik Roland zsűritag szerint tökéletesen viszi végig az abszurdat. Az összeesküvés-elméletekről, a kisemberekről és a megalázottságról szóló film folyamatosan ambivalens érzéseket kelt a nézőben.

A Pannonfíling utánpótlásdíját Vittorio Cadenazzi Grand Hotel Dunaszekcső című filmje nyerte el. Az első helyezett film alkotóit Debreczeny Zoltán festőművész felajánlása alapján a Lopott virág című festménnyel jutalmazták.