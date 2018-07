Krimin és vígjátékon is derülhetünk a Tihanyi Szabadtéri Játékokon

A Hazudj inkább, kedvesem! című bűnügyi komédiát tekintheti meg a közönség július 27-én (pénteken) este fél kilenckor a Tihanyi Szabadtéri Játékokon Tóth Enikő, Csonka András és Kerekes József főszereplésével. A következő nap ugyanebben az időpontban a Valódi hamisítvány című vígjátékban Kern András és Hernádi Judit lép színpadra a Bujtor István Szabadtéri Színpadon.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A fővárosi Játékszín előadásában Radó Denise rendezésében látható Alfonso Paso – Horvát János Hazudj inkább, kedvesem! című fergeteges komédiája, amely egy vonzó, unatkozó, ám kissé hazudós feleség története, aki karácsonyi ajándékként megígéri a rendkívül elfoglalt férjének, hogy ezentúl igazat mond. Ez azonban még sokkal nagyobb bonyodalmakat jelent számukra, mint a kitalált, abszurd történetei.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A darab alkotója, Paso, a legsikeresebb 20. századi spanyol szerző 1946-ban debütált első egyfelvonásosával. A mai napig több mint kétszáz színdarabját játsszák világszerte, műveit huszonnégy nyelvre lefordították – neve önmagában garantált sikerre. A 115 perces egy szünettel játszott produkcióban a három főszereplő mellett színpadra lép Román Judit, Szőlőskei Tímea, Vadász Gábor, Kocsó Gábor, Geiler Csaba és Petyi János.

A tihanyi nyári évad keretében július 28-án (szombaton) érkezik az Orlai Produkciós Iroda nagy sikerrel játszott egyrészes, 90 perces előadása Stephen Sachs: Valódi hamisítvány című vígjátéka Kern András és Hernádi Judit főszereplésével, Valló Péter rendezésében.

A történet szerint Maude különc, szabadszájú és harsány nő, Lionel pedig kifogástalan modorú, művelt és meglehetősen cinikus férfi. Ők ketten talán soha nem találkoztak volna, hiszen Maude munkanélküli pincérnőként egy lepukkant lakókocsiparkban él Kaliforniában, Lionel pedig egy neves művészeti alapítványnál dolgozik a kontinens másik felén, New Yorkban. Csakhogy Maude-nak van egy féltve őrzött kincse: egy szerinte milliókat érő festmény, aminek a valódiságáról szeretne hiteles szakértői véleményt kapni, és most Lionelre vár a feladat, hogy megállapítsa, Maude festménye valódi-e vagy csak hamisítvány. Azonban találkozó, vagyis a hivatalos értékbecslés nem úgy sül el, ahogy normálisan számítanánk rá. Nemcsak a képről, de szinte minden másról is kiderül, hogy nem az, aminek elsőre látszik…

Stephen Sachs amerikai szerző vígjátékát hihetetlen sikerrel játsszák a világon mindenütt, és most magyarul is látható ez a végtelenül szórakoztató, lebilincselő darab, ami igazi jutalomjáték két sziporkázó humorú, zseniális színésznek.