Különleges előadásokat hozott a hétvégén A Tánc Fesztiválja

A Tánc Fesztiválja tegnap véget ért. A hétvégén rengeteg izgalmas előadáson vehettek részt az érdeklődők.

Az elmúlt napokban különleges felhozatalt hozott A Tánc Fesztiválja. A pénteki napon Inotán a DART Társulat Alpha, a Közép-Európa Táncszínház Special Society, valamint Mádi László Térfalók című előadását mutatták be a fesztiválon.

A Special Society tartja magát a címben jelzett elvárásunkhoz, valóban egy különös, különleges társaságba csöppentünk az előadás alatt. Az előadásban egy különleges társaság szürrealisztikus képei peregnek le előttünk, miközben az álom és a képzelet birodalmába lépünk. Fantasztikus, helyenként groteszk képmások kelnek életre a színpadon. A változó karakterek öntudatlan, spontán kinyilatkoztatásra törekednek, és felszabadulnak a tudatos elme kontrollja alól. Az előadásról nehéz levennünk a tekintetünket, erős, mozgalmas, szinte már akrobatisztikus elemekkel tarkított a koreográfia, energiája szétfeszíti annak kereteit, a mozdulatok dinamikája, a színek vibrálása saját univerzumot teremt. Ebben a hipnotikus látomásban semmi sem valóságos, mégis minden igaz. A darab minden érzésünket képes megduplázni, a szürreális világ minden elemével együtt hol mulatságos, hol erotikus, hol végtelenül szomorú volt.

Ennek a teljes kontrasztja volt a szinte teltházas Forgószél előadása szombaton. A Toto kutya szemszögéből elmesélt Óz, a nagy varázsló történetére szerencsére a legkisebbek is megérkeztek szüleikkel. A közel egy órás előadáson egy pisszenést sem lehetett hallani, ami jó visszacsatolás a Győri Balett társulatának, valamint a szervezőknek is, hiszen ez azt jelenti, hogy a gyerekek végig csodálattal figyelték Dorka történetét. A hatás eléréséhez valószínűleg Csőre Gábor színművész orgánuma is hozzájárult, aki felvételről mesélte el a történetet, de a táncosok mögötti vetítés is lekötötte kicsik és nagyok figyelmét.

A szombati este zárásaként a Pataky Klári Társulat Mint egy táj… című darabját mutatták be a Hangvilla színháztermében. A táj ebben az értelemben nem a természet csodáit takarta, hanem a világot, amely körbevesz, a benne mozgó embereket, az intimitás, odafigyelés teljes hiányát. A harsány, zajos, űzött, individualista, fogyasztói, felcserélhető, és gyermeteg társadalom kritikáját mutatták be tűpontos mozdulatok, és keserű igazságok által a Pataky Klári Társulat táncosai.

A Tánc Fesztiválja vasárnap a záró gálával ért véget.