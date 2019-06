Különleges kiállítás Balatonfüreden: Világhírű művészek festették meg a vizet

Geskó Judit, a Szépművészeti Múzeum főmunkatársa, a balatonfüredi Vaszary Galéria művészeti tanácsadója nyitotta meg a Folyók, tavak, tengerek – Az éltető víz című tárlatot, a Vaszary Villa kertjében, szombaton, amely a Magyar Nemzeti Galéria, a Szépművészeti Múzeum és a Vaszary Galéria együttműködésével jött létre.

A kiállítás kurátora Plesznivy Edit, a tárlatot november 17-ig lehet megtekinteni.

Schmidtné Kositzky Anett, a Füredkult ügyvezető igazgatója köszöntője után Geskó Judit, Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója szavait tolmácsolva egyebek mellett úgy fogalmazott, „Itt vannak a francia plein iskola kiválóságai és nyomukban járó hazai mesterek, impozáns névsor Gustave Courbet-től a nagybányai művésztelepen természeti tanulmányokat folytató magyarokig. Itt vannak a Párizst, Barbizont magukba légző honfitársaink, és osztrák, német, holland kortársaik, Munkácsy Mihály temperamentuma, Mednyánszky László érzelmekkel teli képei.

A precíz Székely Bertalan és Szinyei Merse Pál.” A megnyitóban elhangzott, nemcsak áhítatos művészeti élményt nyújtanak, hanem figyelmeztetnek a világ törékenységére. Hogy legyen ezután is éltető víz a Földgolyón, és ember, aki megfesti azt!”. Bóka István polgármester is méltatta a nemzetközi szinten is jelentősnek számító kiállítást. A tárlat apropóján a víz jelentőségét helyezte fókuszba, aminek Balatonfüred is sokat köszönhet, különös tekintettel a gyógyító savanyúvízre. Utalt rá, ősszel a vízről világtalálkozót rendeznek Budapesten, amelynek előkészítő, szervező bizottsága megtekintette a balatonfüredi kiállítást.

A Vaszary Galéria idei legfontosabb, legnagyobb kiállításán a víz hétköznapi élethez kötődő témáiból elsősorban a 19. században született művészek alkotásait mutatják be. A neves franciák alkotásai közül meg lehet nézni a realista festészet atyjaként számon tartott Gustave Courbet, vagy a francia barbizoni iskola meghatározó mesterei, Jules Dupré és Charles-François Daubigny műveit. A hazai művészek közül az említetteken kívül és mások mellett Lotz Károly, Benczúr Gyula, Vaszary János, Mészöly Géza és Paál László remekműveit is meg lehet csodálni.