Különleges koncertekkel várja az érdeklődőket az ajkai művelődési központ

A művelődési központ a Filharmónia Magyarország Kft.-vel együttműködésben bérletes hangversenysorozatot indít az új évadban. A bérlet előadásaiban november 28-án Boros Misi szólóestje lesz, február 6-án Miklósa Erika és Horváth István közös estje, április 16-án pedig a Jazzation Énekegyüttes lép fel.

Boros Misit a zongora hercegének is nevezik, nem csoda, hiszen fiatal kora ellenére szóló zongoraművészként meg­hódította már a világ több világvárosát is, többek között Párizst, Milánót, New Yorkot, Stockholmot és Tokiót is. Kimagasló tehetségét és elbűvölő személyiségét olyan mesterek méltatták, mint Plácido Domingo és Vásáry Tamás. 2016-ban Junior Prima Díjjal ismerték el.

Miklósa Erika és Horváth István közös estjén a koloratúrszoprán és a harmonikaművész tenor különleges estet kínál. Mindketten nemzetközi elismerésnek örvendő énekművészek, Horváth István az előadott műveknek egyszerre hangszeres kíséretet is biztosít. Miklósa Erika Kossuth-, Liszt Ferenc- és Prima Primissima-díjas énekesnő 1999-ig volt tagja a Magyar Állami Operaháznak, ahol szopránszerepek sorát énekelte és énekli azóta is: A denevér Adéljától a Rigoletto Gildáján keresztül a Szöktetés a szerájból Constanzajáig.

Horváth István 1980-ban született Pécsett. Zene iránti fogékonysága és érdeklődése korán megmutatkozott. Tanulmányait harmonika, zongora és gitár szakon kezdte meg, melyek a későbbiekben fontos szerepet játszottak magánénekesi pályájának kiteljesedésében.

A Jazzation Magyarország első számú jazz-acappella együttese, öt nemzetközi díjjal, külföldi és hazai koncertekkel, kurzusokkal, gazdag repertoárral. Több kiemelkedő díjjal is büszkélkedhetnek.