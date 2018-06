Különleges programokkal várta látogatóit a Kékfestő Múzeum

Nemcsak Magyarországon, Európában is egyedülálló a több mint kétszáz esztendős lójárgányos mángorló, amit hosszú idő után újra megtekinthettek a látogatók a pápai Kékfestő Múzeumban.

A Múzeumok éjszakája alkalmával nyitották meg a lójárgányos mángorló állandó kiállítását a Kékfestő Múzeumban, ahol Nagy-L. István, a Gróf Esterházy Károly Múzeum igazgatója köszöntötte az érdeklődőket. Mint mondta, a mángorló felújítása már nagyon hosszú ideje váratott magára, végül három sikeres pályázat révén fejezték be a rekonstrukciót.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Egyéb különlegességeket is tartogatott az este, hiszen ez alkalommal mutatták be a Kékfestő Múzeumról készült bélyeget. A legkisebbek számára kincskereséssel és játszóházzal is kedveskedtek, emellett többek között hagymásbab-főző verseny, illetve a Bud Spencer és Terence Hill emlékzenekar koncertje gazdagította az estét.

A Múzeumok éjszakájához a pápai Esterházy-kastély is csatlakozott, ahol az érdeklődők tárlatvezetésen vehettek részt, a barokk főúri szalonokban pedig Esterházy Ferenc udvartartása várta a látogatókat. Megtekinthető volt a Picasso-kiállítás, sőt, flamenco táncoktatást is tartottak a kikapcsolódni vágyóknak. A vendégek megnézhették még a marionettszínházat, barokk ruhás fotózáson vehettek részt, a gyermekekre pedig alkotóműhely várt.

Az öreghegyi kilátónál ugyancsak változatos programokkal készültek. Ezen a helyszínen az egykori lokátorállomáshoz kapcsolódóan nyílt tárlat, de csillagles és jurtakiállítás egyaránt gazdagította az estét. A Pannonia Reformata Múzeumban az egyiptomi kiállítást, Rembrandt rézkarcait, valamint a Hajlék az örökkévalóságban című tárlatot tekinthették meg a vendégek, továbbá kézműves foglalkozásokat is tartottak.