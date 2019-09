Színészrelikviákból nyílt kiállítás a porcelánmúzeumban

Az érdeklődők egy érdekes és ritkán látható gyűjteménybe pillanthatnak bele. A tárlat felidézi nagy színművészek emlékét, tanúskodik életmódjukról, koruk divatjáról, miközben a Színháztörténeti Múzeum fotótárába, Képzőművészeti Gyűjteményébe, Emléktárába és Szcenikai Gyűjteményének kincseibe is bepillantást enged.

Idén már a negyedik időszaki kiállítás nyílt meg a Herendi Porcelánmúzeumban. Tavasszal ásványkiállítást rendeztek, melyet egyházmegyei gyűjtemény bemutatója követett, majd egy lengyel festőművész munkáit is megcsodálhatta a közönség. Most Színészek tetőtől talpig címmel nyílt izgalmas színháztörténeti tárlat.

Simon Attila vezérigazgató elmondta, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra nemcsak egy sikeres vállalkozás, hanem kulturális missziót hordozó közösség is. Nagyon fontos feladatuknak tartják, hogy a hozzájuk érkező vendégek komplex élménnyel távozzanak, ezért figyelnek arra, hogy a Porcelánmúzeum időszaki kiállítótermében lévő tárlókban más művészetek is bemutatkozhassanak.

A Petőfi Irodalmi Múzeummal és az Országos Színháztörténeti Múzeummal hosszú idő óta ápolnak nagyon jó kapcsolatot, és már régóta készültek arra, hogy a színháztörténet kiemelkedő személyiségeit Herenden is megjelenítsék.

– Ez a régi álmunk vált valóra, amikor Magyarország legendás színeszeiről egy pillanatra meg tudunk emlékezni. Megörökítjük őket a következő generációk számára is annak érdekében, hogy a felnövekvő új nemzedék is ismerje meg azokat az értékeket, amelyeket a színháztörténelem és annak legendás alakjai hordoznak – nyilatkozta a vezérigazgató.

Ács Piroska, a Színháztörténeti Múzeum főmuzeológusa a megnyitón kiemelte, hogy a tárgyak többsége csak igen ritkán látható a nagyközönség számára. A kiállításon olyan különlegességeket is bemutattak, mint Karády Katalin hosszú selyem fellépőruhája és híres portréja. Latabár Kálmán monoklija vagy Ruttkai Éva szépítkezőszerei. Megtekinthetők Major Tamás, Bajor Gizi és Gobbi Hilda személyes tárgya is. Emellett rácsodálkozhatunk Páger Antal, Jávor Pál, Csortos Gyula, Honthy Hanna vagy Kiss Manyi portréira is.

A színészrelikviákat és fotókat felvonultató, látványos kiállítás november 30-ig látható a Herendi Porcelánmúzeumban.