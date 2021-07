Különleges tárlattal idézik fel Balatonfüred elmúlt ötven évét

Ezer vonzó arca van Balatonfürednek. A kiállítás megmutatja, hogy mindez hogyan jelenik meg a hétköznapokban – mondta Kontrát Károly államtitkár, ország­gyűlési képviselő a Vaszary Galériában pénteken, ahol az ötvenéves város tiszteletére különleges tárlattal idézik fel a múltat.

– Ötven évvel ezelőtt kapott városi rangot Balatonfüred. Két év múlva, 1973 nyarán, a gimnázium harmadik osztályának befejezése után két hónapot nyári diákmunkán az épülő vasútállomáson dolgoztam Balatonfüreden – idézte fel első, a városhoz köthető emlékét Kontrát Károly.

A képviselő hozzátette, akkor ismerte és szerette meg a várost, ugyanis a munka kemény volt, de esténként a többiekkel együtt részt vett Füred közösségi életében. Hálás a sorsnak, hogy néhány évtizeddel később a településnek is országgyűlési képviselője lehetett. Nagyon fontosnak tartja a jubileumi kiállítást, a város múltjának bemutatását, mert így a közönség bepillanthat az elmúlt évtizedekbe, a kivételes adottságokba. Az elmúlt ötven év bizonyítja, rászolgált a városi címre Balatonfüred, mely olyan fejlődésen ment keresztül, ami szimpatikus az embereknek. Megőrizték a hagyományokat, a múlt emlékeit, az épített örökséget, különös tekintettel a reformkori városrészre, Füred egyedülálló kínálatot nyújt.

Kontrát Károly szerint Füred értékei az utóbbi ötven évben még inkább kiteljesedtek. Így a vitorlás- és vízi sportok egyik központja lett a város, a versenysportban is kiemelkedőek a füredi klub sportolói. Nagyon fontosnak nevezte a vitorláshagyományok ápolását. Méltatta, hogy Balatonfüred a szőlő, a bor városa, és nagyon fontos, hogy ez később is megmaradjon: az ültetvényeken szőlőművelés történjen, ahogy erre az önkormányzat is törekszik. A települést gyakran nevezik a kultúra, a művészetek városának is. Nem véletlen, hogy a jubileumi kiállításon a termekben egy-egy Pilinszky János-versidézet olvasható, aki sok szállal kötődött a városhoz. Nagy hagyományokra tekint vissza az Anna-bál, mely itthon és külföldön is vonzza a vendégeket. Fürednek rendkívül gazdag az egészségügyi hálózata, országos hírű az Állami Szívkórház, magas színvonal jellemzi a rendelőintézetet, a város egészségügyi személyzete kitűnően helytállt a pandémiában.

– Örülök annak, hogy országgyűlési képviselőként segíthetem Balatonfüredet. Bízom abban, hogy értékeit megtartja a város, melyre összetartó, gazdag közösségi élet a jellemző, és a település később is olyan lesz, amilyennek a helyiek szeretnék – mondta a képviselő.