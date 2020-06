Kultúra a kapolcsi buszmegállóban: egész évben várja az olvasókat

Mostantól nemcsak a völgyfesztiválok ideje alatt lesz kultúra a település központi autóbusz-megállójában, hanem egész évben. Sőt, bárki megmutathatja magát a beszélősarokban.

A különleges galériát megnyitva Márvány Péter polgármester arról beszélt, hogy Londonban már bevált mintára a buszváróba több száz, ingyen elvihető könyvet költöztettek, azokat nem kell visszavinni. A falakat a helyi alkotók művei díszítik, és az épület egy kis részén beszélősarkot, mini színpadot rendeztek be, ahol bárki mondhat verset, vagy megoszthatja gondolatait a buszra várókkal és interneten keresztül bárkivel.

– Régi vágyunk volt behozni a művészeteket az autóbusz-megállókba. Mivel itt adott egy régi, szép, épített buszváró, ez kiválóan alkalmas erre a célra. Egész évben nyitott lesz, nemcsak a fesztivál ideje alatt, amikor minden évben Debreczeny Zoltán festőművész alkotásai láthatóak itt. Ezúton köszönjük neki, hogy már bevezette a köztudatba a buszvárót ilyen szempontból, és ígérjük, hogy a fesztiválok ideje alatt a helye ezután is biztosítva lesz itt. Év közben pedig a váró sarka a magukat megmutatni vágyó művészek színtere lesz, akik eszmefuttatásaikkal szeretnék szórakoztatni a munkába igyekvőket – mondta a kapolcsi polgármester.

Ormos Kata könyvtáros és kultúrostól megtudtuk, hogy a váró falait most Szurdi Éva keramikus, Jan ten Hove festőművész, grafikus alkotásai díszítik. A helyi gyerekek közül Nyári Panni, Huszti Zsófia, Bőczi Balázs rajzait tették fel a falra, valamint olvasható Szabóné Szokoli Éva költő verse, de látható Dezső István kosárfonó alkotása is. A tárlat egyes alkotásai egész évben láthatók lesznek, másokat két-három havonta cserélnek. Bárki megmutathatja műveit, amennyiben az alkotó vagy az alkotás Kapolcshoz kötődik. A Malmok völgyében így erősítik a kultúrát, tudatosítják, hogy az itt nem csak a fesztivál idején van jelen. Várhatóan a környező települések is követik a kapolcsi példát, de még nem lehet tudni, hogy milyen formában. Utánpótlásként pedig több mint másfél ezer, a helyi könyvtárból kiselejtezett, de jó állapotú kötet vár arra, hogy idővel a buszváró polcaira kerüljön, és onnan bárki elvihesse olvasni.

A megnyitón közreműködött Bóna Katinka gordonkaművész.