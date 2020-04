Kultúra digitálisan: rengeteg lehetőség tárul elénk a világhálón

A járványhelyzetre való tekintettel a személyes kapcsolattartás, s így a színházi-, mozi- és tudományos előadások, koncertek, múzeumlátogatások szünetelése idején, az otthonmaradás jegyében sem kell lemondanunk a kultúráról.

A házi karantén során is csillapíthatjuk kultúraszomjunkat, sőt talán több időnk is jut a művelődésre. A járványügyi veszélyhelyzetben egyre szaporodó kezdeményezések nyomán bőven válogathatunk kedvünkre az elérhető online tartalmakból. Bár szerte a világban bezártak a kulturális intézmények, de szinte azonnal reagáltak a helyzetre. A múzeumok és koncerttermek elérhetővé tették digitális könyvtáraikat és audiovizuális tartalmaikat, a színházak és a zenekarok zárt ajtós élő közvetítéseket tartanak, elérhetőek továbbá múzeumpedagógiai előadások és virtuális tárlatok.

Számos színház kínál digitális tartalmakat, többek között korábbi produkciók felvételeit és élő koncerteket, előadásokat. A kecskeméti Katona József Nemzeti Színház például április 7-től négy héten keresztül minden kedden, 19 órától jelentkezik előadás-közvetítéssel az intézmény közösségi oldalán. A fővárosi Madách Színház videósorozatot indított, a teátrum vezető művészei kétnaponta egy-egy dalt adnak elő a repertoár darabjaiból, az elmaradt műsor sorrendjét követve. A padlás című musical 1988-as vígszínházi előadása a legnépszerűbb videómegosztón régóta megtekinthető, de például a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház előadásának felvételét április 21-én osztják meg.

Kovács Ákos Kossuth-díjas énekes, előadóművész elérhetővé teszi az elmúlt tíz év koncerttermését. Videómegosztó csatornáján tizenegy héten át, szerdánként osztja meg koncertfilmjeit, melyek HD-minőségben, teljes hosszukban még nem voltak láthatók az interneten. Eddig a 40+, a Szindbád turné és a Katona imája című lemezbemutató koncertjét élvezhetik a rajongók a Karanténkoncertek sorozatban. Emellett szombatonként kisebb kulturális produkciókkal, házi muzsikálással, esetleg versmondással, novellafelolvasással is jelentkezik Kovács Ákos.

A Maradj Otthon! virtuális fesztivál különleges koncertek mellett Road Movie sorozatot is indított. A zenészek – a Margaret Island, a Hiperkarma, Rúzsa Magdi, a Bagossy Brothers Company és a Kelemen Kabátban – számukra kedves tájakat, régiókat, falvakat vagy városokat mutatnak be. Az eddigi forgatások werkfilmjeit április 5-től osztják meg a legnépszerűbb közösségi oldalon. Ahol alakult egy nyilvános csoport is Élő közvetítések a koronavírus idején címmel, melyben az előadók napi egy bejegyzést tehetnek közzé. Érdemes böngészni, mert nemcsak hazai, de külföldi (és nem csak zenei) előadások egyaránt láthatók.

Az internetre költöznek a húsvéti programok a Várkert Bazárból. A zene mellett irodalmi és kézműves programokat is kínálnak a szervezők. A különleges imádságsorozattal készülő Gryllus Dániel és Lackfi János előadásait április 5-13. közt 19 órától kísérheti figyelemmel a közönség.

A Papageno élménykalauz honlapja folyamatosan frissítve teszi közzé a világon elérhető online közvetítéseket, színi előadásokat, operákat, koncerteket, illetve ajánl kulturális programokat, egyebek mellett gyermekelőadásokat, filmgyűjteményeket, múzeumi tartalmakat.

Sok helyütt találunk filmeket ingyenes a neten, de például a Nemzeti Filmintézet archívuma 90 mozgóképet tartalmazó válogatásában irodalmi alkotások filmváltozatai, fontos történelmi, ifjúsági és animációs filmek szerepelnek, melyek felhasználhatók a magyar irodalom, történelem és médiaismeret online oktatásához, továbbá hozzájárulhatnak a tartalmas kikapcsolódáshoz is.

A Digitális Irodalmi Akadémián száz író, költő teljes életművét érhetjük el. Többek között Esterházy Péter, Kányádi Sándor, Lázár Ervin, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Spiró György vagy Tamási Áron összes művét is. A Magyar Elektronikus Könyvtárban műfajok szerint vagy tematikusan kereshetünk. Az kezdőlapról virtuális beléphetünk az Országos Széchényi Könyvtár virtuális kiállítóterébe, vagy megismerhetjük a magyar képzőművészet történetét, esetleg régi folyóiratokat böngészhetünk.

Az otthoni kényelmünkből tehetünk virtuális sétát a világ leghíresebb múzeumaiban, így például párizsi Louvre-ban, a Vatikáni Múzeumban, a bilbaoi Guggenheim Múzeumban, a londoni Természettudományi Múzeumban vagy British Museumban, az amszterdami Rijkmuseumban vagy a new york-i Metropolitan Művészeti Múzeumban.

Az internet-hozzáférés nélkül élők sem maradnak lehetőségek nélkül: biztosan vannak otthon könyvek, DVD-filmek, hanglemezek, vagy hallgathatnak rádiót. Gyermekekkel a tanuláson túl elővehetők a társasjátékok, mesekönyvek, diafilmek, fotóalbumok.