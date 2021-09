Kulturális projektek az Európa Kulturális Fővárosa programban

Digitális élményközpont, nemzetközi művészek bevonásával tartott kiállítások és kertmozi a várban. Sok más elképzelés mellett ezek a tervek is szerepelnek az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programban.

A tervezett művészeti és kreatív projektjekről a Veszprém-Balaton (VEB) 2023 –Veled elnevezésű programon beszélt az EKF-stáb több munkatársa. Can Togay János, a VEB2023 művészeti és kreatív főtanácsadója bevezetőjében kiemelte, az EKF-program egyik küldetése, hogy 2023 végével ne maradjon abba a régió felemelkedését célzó gondolkodás. A program fő célját és küldetését abban látta, hogy európai szinten is kiemelkedő kreatív-kulturális régió legyen Veszprém és térsége. Ez ugyan hosszú távon lehetséges csak, de az EKF éve, az addig elkezdődő projektek nagy lökést adhatnak ehhez, tette hozzá.

A VEB2023 digitális projektjeiről Srágli Marietta vezető kulturális projektmenedzser beszélt. Elmondta az EKF zászlóshajójáról, hogy a CODE Digitális Élményközpontban 360 fokos körben várja majd digitális tér – amelyeket kiterjesztett valóság és virtuális valóság technológiájú projektorok hoznak létre – és nem mindennapi látvány a látogatókat. Az intézményben képzőművészek és fotóművészek alkotásait mutathatják be hang- és fényeffektekkel. Az Almádi út – Ádám Iván utcák által közrezárt saroktelken a bontási és földmunkák már megtörténtek.

A létesítmény – amely Magyarországon úttörő lehet – részben azokat a látogatókat vonzaná be, akik a hagyományos múzeumi terekben már nem fordulnak meg, valamint fontos oktatási célt is szolgálna a CODE, de művészeti és tudományos bemutatóknak is otthont adhatna. Az épületnek a tervek szerint egy kétezer négyzetméteres auditóriuma és egy kisebb, 300 négyzetméter alapterületű kamaraterme lesz. Az Artist in residence (itt tartózkodó művészek) projektben hazai és külföldi képzőművészeket, fotóművészeket és installációs művészeket hívnak a térségbe 2022-ben, akiknek a régióra reagáló alkotásait az EKF-évben mutatják be hagyományos és nem hagyományos – például vasút­állomáson – kiállítóterekben. A Land ART – Babel nevű program pedig a régió földrajzi-természeti adottságaira építene, és hoznának létre a Káli-medencében egy természeti formákból építkező, ikonikus installációt.

Németh Rajmund, a VEB2023 kulturális projektmenedzsere elmondta, a Művészetek Házában két vetítőhellyel hoznak létre mozit: egy fedett vetítőterem és egy kertmozirész jönne létre az elképzelések szerint. Hozzátette, utóbbi az egyik legexkluzívabb helyszínű kertmozi lenne hazánkban. A VEB2023 filmes projektjeiről szólva elmondta, a Magyar Mozgókép Fesztivált idén júniusban nagy sikerrel rendezték meg. Can Togay János ezt annyival egészítette ki, hogy az EKF adott lehetőséget a térségnek arra, hogy a filmes szakma egyik legjelentősebb eseményét rendezhessék meg, és hosszú távon is cél, hogy a program itt maradjon.

Bonyhádi Szilvia, a VEB2023 közösségi bevonásért és kapacitásfejlesztésért felelős projektmenedzsere elmondta, a kulturális főváros programhoz csatlakozott települések száma meghaladta a százat. Kitért rá, a kulturális főváros projektjeit, terveit bemutató VEB-Veled rendezvényeknek még négy állomása lesz: egy a Pannon Egyetemen szeptemberben és további három a régióban.