KultúrKarantén – Mit olvassunk az otthonunkba zárva?

A koronavírus járvány miatt a jelenlegi helyzetben az a felelősségteljes magatartás, ha lehetőség szerint mindenki az otthonában marad és csak szükség esetén hagyja el a lakóhelyét.

A krízis időszakában a lakosság arra van kényszerítve, hogy felhagyjanak a napi rutinnal, a saját érdekeik szerinti cselekvéssel. Az otthonlét, habár néhány napig még relaxáló hatást is kelthet, egy idő után az unalom árnyékolhatja be napjainkat. Éppen ezért a Napló és a veol.hu felkérésére Veszprém megyei hírességek mondják el, mely könyvet ajánlják olvasásra és miért, az otthon töltött időszakra.

Éltető Erzsébet kultúraszervező, kreatívírás-oktató gondolt azokra is, akiknél nem található otthon saját bejáratú könyvtár. – A könyvtárak zárva tartása miatt olyan könyvet ajánlok, amit online is el lehet érni. Nemes Nagy Ágnes összegyűjtött verseit választottam, aminek egyes darabjait a Digitális Irodalmi Akadémia oldaláról is el lehet olvasni.

Nemes Nagy Ágnes a mértéktartás költője, bár összegyűjtött versei mennyiségre kevésnek tűnhetnek, ám egytől-egyig zseniális alkotások találhatók a kötetben. Minden egyes szónak súlya van, így érdemes tovább elidőzni egy-egy vers fölött, ahelyett, hogy gyorsan végigpörgetnénk azokat. Mérték és pontosság jellemzi ezeket az alkotásokat – mondta el a kötetről Éltető Erzsébet.

Nemes Nagy Ágnes életművének terjedelmét és a kötetek számát tekintve keveset publikált. További új verseit az 1967-es Napfordulóban, majd pedig három gyűjteményes kötetének egy-egy új ciklusában adta közre. Ebben az időszakban írta (sokak által főművének tartott) versciklusát az „Ekhnáton jegyzeteiből”-t. Az 1970-es, 1980-as években mértékadó és meghatározó személyisége lett a magyar irodalmi életnek.