Látványos bemutatók és tokányfőző verseny is várta a Péti nyár látogatóit

Idén is nagy sikerrel rendezték meg Pétfürdőn a kétnapos Péti nyár rendezvénysorozatot, ahol a hagyományos főzőverseny, kiállítások és látványos bemutatók mellett többek között az Alma együttes és Demjén Ferenc koncertje várta a látogatókat.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Minden évben több ezer érdeklődőt vonz a péti ligetbe a kétnapos rendezvénysorozat, s idén sem volt ez másképp. Ugyan a változékony időjárás miatt előzetesen kissé aggódtak a szervezők és a pétiek is, ám végül az égiek kegyeikbe fogadták a szórakozni vágyókat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Már a pénteki nyitónapon érdemes volt kilátogatni a ligetbe, hiszen a népszerű helyi és környékbeli tánccsoportok mellett élő koncertet adott a rockabilly stílusban utazó Prison Band, s tűzijátékban is lehetett gyönyörködni az Ifjúsági-tó felett.

Szombaton aztán már reggeltől indultak a programok. A hagyományos, s ezúttal is rengeteg csapatot vonzó főzőversenyen ezúttal tokányok készültek, finomabbnál finomabb étkeket kóstolhattak azok, akik időben kilátogattak a ligetbe. A közösségi házban utazó planetárium, interaktív kiállítás és legótárlat várta a családokat, délután pedig a Bogyót és Babócát is dalba foglaló Alma együttes szórakoztatta a legkisebbeket.

Nagy sikert aratott a Fehérvári Huszárok bemutatója is, ahogy a népi játszóház, a lovagi tábor, s a helyi tánccsoportok, köztük a világbajnokságon is komoly sikereket elérő Dance Action produkciója is. A Pétfürdőn visszatérő vendégnek számító Band Of Streets koncertje kiválóan alapozta meg este a hangulatot, ami a tetőfokára Demjén Ferenc koncertje alatt hágott. Az örökifjú énekes legnagyobb slágereivel örvendeztette meg a közönséget, feltéve ezzel a koronát az idei Péti nyár programsorozatra.