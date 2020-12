Legendás előadók lépnek színpadra a jazzpikniken

Bejelentették a 2021-es, 9. Paloznaki Jazzpiknik első fellépőit. A jövő évi balatoni fesztiválszezonban, július 29–31. között ismét felejthetetlen három napot biztosítanak a jazz, a funk és a soul szerelmeseinek Paloznakon.

A szervezők bizakodók a 2021-es nyarat illetően, néhány fellépőt már most elárultak. A 2020-as, erőt próbáló év után még fontosabbá válik a felelősségteljes kikapcsolódás, ezt kínálják a jazzpiknik szervezői a közönségnek. Lehetőséget arra, hogy a festői szépségű Balaton-felvidéken, a fűben piknikezve, egyedi gasztroélményekkel gazdagodva, klubkoncerteket hallgatva, a jazz, a funk és a soul nemzetközi sztárjainak dallamával vezetve térjünk vissza a mindennapokba.

Július 29-én egy igazi legendát, a Level 42 zenekarát repítik a Balaton-felvidékre a Paloznaki Jazzpiknik szervezői. A Level 42 a nyolcvanas évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit vegyíti egyedi hangzásban, amelyért azóta is milliók rajonganak. Olyan ismert dalokat hoznak a jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Some­thing about You vagy az It’s Over. Világszerte több mint 30 millió lemezt adtak el. A pandémia miatt 2021-re tett európai turnéjuk egyik állomása a 9. Paloznaki Jazzpiknik.

Július 30-án napjaink egyik legizgalmasabb énekesnője, a holland Caro Emerald lép fel a nagyszínpadon. Stílusában ötvözi a popsztárok és a klasszikus hollywoodi dívák megjelenését. Koncertjeit a jazz, a tangó és a kilencvenes évek groovin’jazz egyedi ötvözete és érces hangja, dinamikus előadásmódja teszi felejthetetlenné. Európa-szerte kedvelt énekesnő, össze­sen másfél millió eladott albumnál jár.

Július 31-én az acid jazzt a house-zal ötvöző Kraak & Smaak Live Band perdít táncra bennünket. Néhány év alatt hatalmas karriert futottak be, játszottak már a világ legnagyobb fesztiváljain. A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: koncertjeik során keverik az élő zenét és a DJ-szetteket, ezzel a különleges harmóniával avanzsált a holland formáció Európa legjobb funk-hiphop-acid jazz együttesévé.

Idén a járványhelyzet miatt kétszer is elmaradt a Paloznaki Jazzpiknik, a szervezők ígéretükhöz híven minden fellépőt próbáltak ismét lekötni a jövő nyári programra. A nemzetközi fellépők mellett a jazz széles spektrumán mutatkozik be a magyar szekció a kisebb színpadokon, jeles hazai képviselői által.