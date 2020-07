Legyen a fiataloké és az itt élő, dolgozó embereké is Balatonfüred

Külön rendezvényekkel, programokkal szeretné megszólítani a fiatalokat, valamint az itt élő és dolgozó embereket is Holczer Adél turisztikai desztinációmenedzser, a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület (BTE) Tourinform-irodájának nemrég kinevezett vezetője.

– Jól jönnek az eddigi tapasztalatok, amelyeket tavaly június eleje óta marketingmenedzserként az egyesületnél szereztem – kezdi a beszélgetést Holczer Adél, aki a Debreceni Egyetem kereskedelem és marketing szakán végzett, most pedig vezetés és szervezést tanul a veszprémi Pannon Egyetem mesterszakán. Tanulmányai szólították csak el a várostól, de itt nőtt fel és igazi lokálpatriótának vallja magát, aki imádja Balatonfüredet, így mindenképpen a városba szeretett volna visszatérni és munkát vállalni.

A balatonfüredi Tourinform-iroda új vezetője azonnal példát is említ: nagy sikerrel kínálták a környékbeli kitűnő borokat nemrég az iroda előtt, ahol a város történetéről szóló könyvvel kiegészítve, tematikus borcsomaggal lepték meg az embereket a Fehér Szalag Vitorlásverseny apropóján.

Adél büszkén beszél arról is, hogy az iroda épületében működő Balatoni Borok Háza nedűiről részletes és több személyes információval is szolgálnak, mert kinevezése után első teendői közé tartozott, hogy három kollégájával együtt felkeresték a pincéket, ahol beszélgettek a vezetőkkel, gazdákkal. Adél úgy érvel, hogy ezzel még hitelesebb lett a beszélgetés a vendéggel a borászatról, amely Balatonfüred idegenforgalmának egyik meghatározó területe.

Az irodavezető hozzáfűzi, alapvetőnek tekinti, hogy a város érdekében feladatuknak maradéktalanul eleget tegyenek, így állandó kapcsolatban állnak a BTE 147 tagjával, a szállásadókkal, köztük hotelekkel, magánszálláshelyekkel, a borászatokkal, az egyéni vállalkozásokkal, a kisebb szolgáltatókkal. – Ez nagyon lényeges, mert a véleményük, észrevételük, kéréseik figyelembevétele meghatározó lehet a város sikeres, eredményes működésében – jegyzi meg Holczer Adél, így a pandémia után első, de remélik, nem utolsó alkalommal turisztikai ötletbörzét is szerveztek a városban dolgozó szolgáltatók részére. Ezen a találkozón sikerült megbeszélni például azt, hogy Füred szívesen fogadja a motorosokat, akiknek a biztonságos parkolása jelenleg a Kisfaludy utcában megoldott, valamint a későbbiekben a Zákonyi sétánynál, a Helka közelében is terveznek megállóhelyeket.

Holczer Adél kiemelte, meghatározó a működésükben a folyamatos kapcsolat a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, amelytől sok szakmai segítséget kapnak, illetve ők is tájékoztatják az ügynökséget az idegenforgalomról, rendezvényeikről.

Az irodavezető a járványhelyzetről felidézte, Balatonfüred a vírus idején is nagyon fegyelmezetten viselkedett, betartotta a központi, illetve a helyi előírásokat. Gyorsan felvették a fonalat a szolgáltatók is, például házhoz vitték az ételt, többen profilt váltottak a vírus idejére. Mindez meghatározó lehetett abban, hogy az újranyitás után a város hamar megtelt élettel, és elsősorban a hétvégék forgalma kiemelkedő. – Júliusban már elmondhatjuk, szinte száz százalékon működünk. A szállodák telt házasak, főként a hétvégéken, és elsősorban belföldi vendégek jönnek, aminek nagyon örülünk. Később is nagy forgalomra számítunk, mert a májusi foglalásokat áttették augusztusra és szeptemberre – hangsúlyozta Holczer Adél.

A vezető büszkén beszél az irodájuk előtt húzódó Blaha Lujza utca lüktetéséről, pezsgő életéről.

Itt tökéletesen illeszkedik egymáshoz múlt és jelen, a reformkor és az elegáns, magas színvonalú vendéglők, amelyek külön programokkal, kis koncertekkel kapcsolódnak a város rendezvényeihez, például az Anna-fesztiválhoz. Cél, hogy mind többen jöjjenek ide, és ezzel csökkenhet a Tagore sétány főként nyárra jellemző zsúfoltsága is. A nyugodt, csendes légkört szolgálja, hogy hétvégi estéken lezárják az utcát a forgalom elől.

Holczer Adél turisztikai vezetőként külön hangsúlyt helyez arra, hogy Balatonfüred kapjon egy fiatalos lendületet. Eszerint az innen származó és hozzá hasonló korúak jöjjenek vissza a városba tanulmányaik után, éljenek itt, és érezzék jól magukat Balatonfüreden. Ehhez a munkán kívül arra is nagy szükség van, hogy különféle programokkal megszólítsák őket. Ezenkívül tervezik azt is, hogy külön rendezvényeket, programokat szerveznek azoknak, akik itt élnek, illetve dolgoznak. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen az itt élő, dolgozó emberek közérzete, hangulata. Adél szerint nagyon fontos, hogy mindenki jól érezze magát Balatonfüreden, mert a város élete így lehet harmonikus, ami hosszú távon alapvető szerepet tölthet be a sikeres működésben.