Lélekdobolás és finomságok – Megunhatatlan a kapolcsi miliő

A Művészetek Völgye negyedik napján még mindig tudtak újat mutatni a szervezők. A közel kétezer programhoz nem lehet elég korán kelni és későn feküdni, hogy mindent láthassunk, de azért próbálkozni szabad.

Ezzel az optimista hozzáállással akadtunk rá Franczia Dániel ütőhangszeres művész programjára hétfőn a Fő téren. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt égisze alatt Hangjáték címmel közösségi zenélésre invitálnak mindenkit délutánonként. A Hangjáték Veszprém új zenei fejlesztési programja. A Völgyben szeretnének bemutatkozni a környékben élő zenetanároknak és zene iránt érdeklődőknek és megmutatni, micsoda örömet ad a közösségi zenélés és éneklés profiknak és laikusoknak egyaránt. A workshopok mellett a Hangjáték projekt munkatársaival is lehet beszélgetni a projektről, célokról. A Hangjáték, amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosának zenei fejlesztési programja, 2021 júniusában indult el, megálmodója és szervezője a Hangvető. A Hangjáték missziója a veszprémi és környékbeli zenei kultúra fejlesztése; célja, hogy Veszprémben éljen a legtöbb zenélő ember Magyarországon – híven a 2019-ben az UNESCO által odaítélt A zene városa címhez.

Franczia Dániel örömzene workshopjához rengetegen csatlakoztak hétfőn, és valóban a vidámságé volt a főszerep. A művész előadásain mindig azt érezhetjük, hogy nem kell zenésznek lennünk, nem kell ritmusérzékünknek lenni ahhoz, hogy a zene segítségével megszabaduljunk a mindennapos stressztől, a szorongástól vagy a szomorúságtól. A különleges workshop hangjaiból már messziről észrevehető volt az az örömteli rezgés és különleges spirituális hangulat, ami miatt nemcsak a Völgyben, de bárhol a megyében érdemes követnünk Franczia Dánielt.

Ha nem a zenei vagy lelki élményeket keressük egy fesztiválon, akkor majdnem biztos, hogy mi gasztro-fesztiválozók vagyunk. Az ilyen típusú érdeklődő számára a zene csak háttér és a hangulat is „csak” plusz pont lehet, de a főszerep a gasztronómiáé. Ez nem elsődlegesen az étkezést jelenti, hanem azt, hogy szeretnénk új illatokat és új ízeket kóstolni, így gyarapítva kulináris tapasztalatainkat. Szerencsére a Művészetek Völgye gasztronómiai kínálata igen széles, így bár kóstolhattunk hazai ízeket és gourmet falatkákat is a legnagyobb élmény egy kávé -és teastandnál ért minket. A világ összes tájáról találhattunk különleges kávébabokat és a levendulás kávétől a meggyes csokisig mindegyiket meg is vásárolhattuk. A kávé iránt rajongók számára még egy nagyon kellemes helyszínt is találtunk, ez pedig a bookline udvara, ahol a kávénk mellé könyveket is fogyaszthatunk.

Szerdán további izgalmas programok várják a kapolcsozókat, a Terra Profonda 18:30-ról a Fonó udvarban, a Kaláka együttes koncertje Kányádi Sándor verseiből 20 órától a Kaláka udvarban, vagy este 23 órától a Panoráma színpadon a Bagossy Brothers Company koncertje.