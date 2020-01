Lenyűgöző makettek háromdimenziós kirakóból – Kiállítás Veszprémben

A Nemesvámoson élő Czimmermann Balázs 100 egyedi, háromdimenziós puzzle-makettet mutat be a Völgyikút Házban megrendezett első kiállításán.

A fiatalember még építésztechnikusnak tanult, amikor iskolai feladatként egy 3D-s makettet kellett készítenie, ekkor kapott kedvet az effajta építéshez. Otthon 152 háromdimenziós kirakott puzzleje van, ami egyedülálló Magyarországon. Tíz év alatt összegyűjtött teljes kollekciója pedig 288 darabos. Balázs több nemzetközi és országos versenyen is szerepelt már makettjeivel, ahol látványos munkáit több díjjal és oklevéllel ismerték el. Legbüszkébb a 120 centiméter hosszú Orient Expressz makettjére, amelyet másfél hét alatt rakott ki.

Első kiállításán olyan világhírű épületek is láthatók, mint a Tádzs Mahal, a Burdzs Kalifa, a Notre-Dame vagy a Sidney-i Operaház, hogy csak néhányat említsünk. Emellett a Star Warsból és a Gyűrűk Ura-filmekből is feltűnnek érdekességek. A járműkedvelők pedig számos autót, repülőgépet, illetve hajót is láthatnak.

A puzzle-gyűjtő és -építő szeretné, ha minél sikeresebb lenne a kiállítás, amelyhez jótékonysági akció is kapcsolódik. A négynapos rendezvényen befolyt összeg jelentős részéből – a veszprémi Emberkék Alapítványon keresztül – a Csolnoky Ferenc Kórház gyermekosztályának kórtermeit és folyosóit festik majd ki.

A kiállításon támogatójegyek vásárlására is van lehetőség. Az így összegyűlt pénzből pedig a mindennapi gyógyításhoz szükséges eszközöket vásárolnak majd a kórház gyermekrészlegének. A vasárnap délutánig látogatható rendezvényen egyéni és páros puzzle-kirakó versenyeket is rendeznek majd.