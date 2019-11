Lőrincze Lajosra emlékezett szülőfaluja

A falu iskolája 1994-ben vette fel Lőrincze Lajos nevét. A 25. évfordulón eseménydús hét keretében emlékeztek a diákok és a tanárok a híres nyelvészre, majd Lőrincze-emléknapot tartottak.

A minap a felsős csapatok vetélkedtek a Lőrincze-emlékszobában, ezzel is gyarapítva ismereteiket az iskola névadójáról. Emellett szerveztek fotó-,

rajz- és plakátpályázatot is a gyerekeknek, akik szavazhattak a legszebben hangzó magyar szóra is. Rendeztek anyanyelvi és helyesírási versenyt is a hét során, és az iskola, illetve az önkormányzat közös küldöttsége megkoszorúzta a Farkasréti temetőben a névadó sírját.

Pénteken a hegyeshalmi Lőrincze-iskola focitornáján vettek részt a diákok. Tegnap emléknapot tartottak az iskolában, a szentgáli kötődésű és egykor a faluért dolgozó hírességek: Kerkápoly Károly, Majer Antal, Eötvös Károly és Zólyomi Erzsébet tiszteletére emléktáblákat avattak. Majd Lőrincze Lajos szobránál tartottak megemlékezést az iskola udvarán.

Weisz Elvira polgármester beszédében megjegyezte: – Lehet-e méltóbb örökséget találni egy tudós emlékének megörökítésére, mint egy iskola? Úgy hiszem az iskola – itt Lőrincze Lajos szülőfalujában – mindennél jobban örökíti meg az emlékét – fogalmazott. A köszöntő után megkoszorúzták a névadó szobrát, majd az emléknap – a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével – ünnepi műsorral zárult. A Kiss-Tóth Vilma Közösségi Színtérben adták át a Lőrincze-hét versenyeinek, pályázatainak díjait.

A hetedikes Marton Áron az anyanyelv ápolásában nyújtott kiemelkedő teljesítményéért, példamutató szorgalmáért és magatartásáért a Lehetőség Alapítvány Lőrincze-díját vehette át az ünnepségen.