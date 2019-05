Lost Angel – LA: összefonódott hang, érzések és látvány

A Tánc Fesztiválja nyitónapján a Haszkovo LIVE keretein belül megtöltötték élettel a lakótelepet. Ladányi Andrea Liszt Ferenc-díjas magyar balettművész, koreográfus, színész, rendező, érdemes művész performansza zárta a fesztivál első napját.

A Haszkovó egyik parkjában a szerdai naplemente nem a korábban megszokott módon festette meg a Stromfeld utca 5/D. falát. Ladányi Andrea és a Pannon Várszínház közös előadása, a Lost Angel – LA birtokába vette a falat, a parkot, és a benne élőket. A monumentális fényfestés a ház oldalán nem engedte az arcokat sötétbe borulni.

„A Lost Angel élő előadása egy készülő dokumentumfilm része. Történet az Aranytakarós férfiról szól, aki estéről estére a Fekete nő street art portréja alatt aludt. Egyszer csak elmaradt, soha többé nem jött vissza” – áll a darab leírásában.

A falra festett képek, a magasba emelt dobszerelés Moritz Muellerrel, és a földön táncoló Ladányi Andrea, mint a látvány, a hang, és az érzések, amit ezeknek az összefonódása keltettek a nézőkben, önmagában is ezernyi saját történetet indukáltak. A dübörgő zene és Ladányi Andrea mozgásának együtt élése ebbe a különleges helyszínbe ültetve erőteljes ívet járt be. A kezdeti „arcon vágó” rap és dubstep betét, és Ladányi Andrea agresszív, kitörő mozdulatai az előadás végére James Blunt Goodbye my lover című számába fordul át, és ezzel együtt a művésznő is óriási változáson ment keresztül. Az erőt felváltja a gyengédség, a dacból elfogadás lesz. A koreográfiában a táncos végső fájdalmában a földre fekszik, és belénk hasítanak Váci Mihály sorai: „Olyan nehéz így a szívem, hogy szinte földre ver”. A fent említett ezernyi történet közül ez csak az egyik, de az érzés valamilyen módon már mindenkinek ismerős lehet.

A Tánc Fesztiválja Haszkovo LIVE napja ezzel az előadással lezárult, a további előadásokat pénteken, szombaton és vasárnap a Hangvillában, valamint az inotai Retro Színházban tekinthetik meg az érdeklődők.