Ma is hiteles, kétezer éves történetet mutatott be a bábszínház

Több évszázados múltra visszatekintő néphagyományokra, dallamokra és szövegekre épül a Kabóca Bábszínház legújabb darabja, a Regö rejtem, melyet vasárnap mutatott be a színház társulata.

A karácsonyi pásztorjáték különleges szereposztás révén bomlik ki Kabóca Bábszínház színpadán, hiszen a Tanító, az Éjjeli őr és a Pék (Gombai Nagy András, Miller Patrik, Szilvai Balázs) mutatja be a jól ismert karácsonyi történetet. Ám nemcsak a szereplők, az eszközök sem mindennapiak a Regö rejtem című darabban, melynek alkotói a vasárnapi bemutató után meséltek lapunknak az előadásról.

– A tervezés során az eklektikára került a legnagyobb fókusz, tudtuk meg Várszegi Katától, az Regö rejtem tervezőjétől. – Szerettük volna, ha a népi kultúra tárgyai legalább jelzésértékűen, vagy részben, vagy teljesen megmaradnak. Az előadás fő eleme a teknő, ami gyakorlatilag a térváltozásokat, a helyzet- és helyszínváltozásokat hozza: hol domb, hol báb lesz belőle. Nagyon fontos volt továbbá, hogy a három szereplő, a tanító, az éjjeli őr és a pék mesterségének beemelése hozza azokat az anyagokat, melyekből a bábok elkészülhetnek. Így a tanító könyvei háromkirályokká lesznek, a pék dagasztóteknői életre kelnek, az őr pedig hozzáteszi a saját lim-lomjait, melyeket ő gyűjt. Szerettem volna, ha Máris és József bábja egy, mert azt gondoltam, ők egy egységet képviselnek, a házasság szentségét, így nem szerettem volna különválasztani őket – avatott be Várszegi Kata a Regö rejtem képi világának titkaiba, melynek a teknő mellett szerves eleme például a szárnyas Mária-oltár is. – Az eklektikában az a nehéz, hogy bármit be lehet emelni, mégis mindig nagyon összeillőnek kell lennie a dolgoknak. Azt gondolom, itt sikerült erre ráérezni.

Kovács Gáborján író, a Regö rejtem szövegének készítője, szerkesztője elmondta, megörült, mikor Rumi László egy pásztorjáték összeállítására kérte fel, hiszen fő szakmája szerint művelődéstörténész, így lehetősége nyílt a területet érintő elméleti ismereteket feleleveníteni, gyakorlatban is megvalósítani. Elmondta, a szövegek egy részét több, archaikus betlehemesből válogatták össze és igazították az előadáshoz, ugyanakkor sikerült mindezt a mai emberek, gyerekek számára is befogadhatóvá tenni. – A betlehemi történet önmagában, még nem vallásos szemmel, vagy nem a rítus felől nézve is rendkívül izgalmas, ráadásul benne van minden mai kínunk, bajunk: nyitottak vagyunk-e arra, ha valaki rászorul valamire, meglátjuk-e a másikban azt a lehetőséget, hogy lehet, hogy Isten gyermeke? Oda tudunk-e figyelni egyáltalán a másik emberre? Ezek ma is nagy kérdések, melyekre a gyerekek még nyitottabbak – vallja a szöveg írója, aki hozzátette, el tudja képzelni azt is, hogy azokban az otthonokban, ahol ma már nem ismert a karácsonyi pásztorjátékok köre, vagy a betlehemi történet, az előadás után együtt néznek utána a családtagok, és indul meg köztük párbeszéd az ünnepnek erről az oldaláról.

– A téma adott, illetve részben az anyag is, hiszen érdemes alapozni a népi hagyományban már meggyökeresedett, megtalálható szövegekre. Ugyanakkor egy az egyben nehéz átvenni egy ilyen betlehemes játékot, mivel abban a közegben, ahol ezek a szövegek elhangzottak, ott mindenki azt a nyelvet beszélte, mindenki ismerte a történetet, ezért kértem fel a szerkesztésre, és a kiegészítő szövegek megírására Kovács Gáborjánt, akinek nagyon jó írói vénája van – mondta el Rumi László Blattner-díjas rendező. – Régóta dolgozom továbbá az előadás zeneszerzőjével, Ágoston Bélával, aki még a legismertebb dallamot is képes úgy megkomponálni, hogy az egy mai színésszel megszólaltatva is hitelessé váljon. Minden előadásnál kulcsmondat a hitelesség, nem véletlen, hogy Ágoston Béla zeneközelítőnek nevezi magát, mivel egymástól távol eső zenei világokat is képes összefogni és a nézőkhöz jó érzéssel közelíteni. Nem tettünk azonban komoly engedményeket a közönségnek, nem állítom, hogy a nézők ezeknek a daloknak akár csak a felét is ismerik. De azt gondoltuk, hogy ha jó helyen, jókor, szépen hangzanak el ezek a dalok, akkor nem kell nekünk okvetlenül közismert karácsonyi énekekkel dolgoznunk. Nem baj, ha a nézők olyan zenékkel találkoznak, melyeket most hallanak először – mondta el Rumi László rendező.